Orgullosos de servir: Así ayudaron Tránsitos a hombre que fue mordido por tarántula en León

León, Guanajuato.- Este fin de semana, agentes del escuadrón de Tránsito Municipal facilitaron el traslado de un hombre para llegar al Hospital General Regional (HGR) luego de haber sido mordido por una tarántula en la colonia Jacinto López. Uno de los agentes incluso lo cargó en brazos para llevarlo a las puertas del hospital y salvar su vida.

Los hechos ocurrieron a las 6:50 de la tarde del sábado 30 de octubre, sobre el bulevar Aeropuerto y Primer Retorno.

José de Jesús, de aproximadamente 60 años, vecino de la colonia Jacinto López, estaba en su casa cuando sufrió la mordedura de una tarántula en el brazo derecho, según señaló la Secretaría de Seguridad Pública de León a través de su página oficial de Facebook.

A los pocos minutos comenzó a sentir dolor en la zona de la picadura y después se le comenzó a inflamar. José solicitó el servicio de un taxi para que lo llevara a recibir atención médica hasta el HGR, en la colonia San Carlos la Roncha, ya que comenzó a desvanecerse.

Durante el traslado, los oficiales del escuadrón de motociclistas de Tránsito Municipal, Víctor Gabriel Rosas Alvarado, Juan Carlos Martínez y Christian Daniel González, observaron que sobre el carril de baja velocidad conducía el taxista a exceso de velocidad, por lo que le dieron alcance.

“El conductor del taxi circulaba sobre el bulevar Aeropuerto, pasando el primer retorno, va a exceso de velocidad sobre el carril derecho, que es el carril de baja, me procedo a alcanzarlo, me percato que el copiloto va inconsciente y el conductor desesperado me dice, ‘Va inconsciente, apóyame, voy al Hospital (HGR)’”, relató el oficial Víctor Gabriel Rosas.

En ese momento los tres agentes de tránsito a bordo de sus motocicletas, realizaron el operativo conocido como ‘Ola Verde’, con la finalidad de realizar un traslado más rápido y seguro al Hospital.

Héroe sin capa: lo lleva en brazos hasta el hospital

Una vez que llegaron al Hospital General, el oficial Christian Daniel González Solano, descendió de su motocicleta, se acercó al taxi y cargó entre sus brazos a José para ingresarlo al hospital.

“Me aproximo rápidamente al taxi, tomó del brazo derecho a José, lo empiezo a levantar porque el señor ya estaba desvanecido, lo sujeto con fuerza, lo levanto, me lanzó corriendo hacia la entrada principal del HGR y busco una camilla para que le dieran la atención necesaria que José requería”, narró el oficial Christian Daniel.

Finalmente, José quedó en manos de los médicos, quienes lograron estabilizarlo y está fuera de peligro.

Los agentes que atendieron al señor tienen más de dos años en la corporación. Ambos dijeron sentirse orgullosos de pertenecer al escuadrón de motociclistas, portar el uniforme y conocer el compromiso que ello implica.

“Me siento feliz de pertenecer al escuadrón de motociclistas, y estamos para servir y proteger a la comunidad. Para mí es un orgullo. Habrá personas a lo mejor no te lo demuestren, pero con una sonrisa, esto es lo que vale para nosotros”, puntualizó el agente de tránsito Juan Carlos Martínez.

