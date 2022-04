León, Guanajuato.- Sin un proceso de licitación de por medio y sin consultar a los integrantes de su consejo, el Patronato de la Feria otorgó la concesión del nuevo estacionamiento subterráneo del Distrito León MX a una empresa de Ciudad de México.

La empresa a la que se le dio este contrato es Operadora Prestige Parking S.A de C.V. que recibe hasta el 28 por ciento de los ingresos del estacionamiento.

Sin embargo, no se expone en los contratos los criterios bajo los cuales se eligió a esta empresa, AM solicitó al Patronato de la Feria, el estudio de mercado o análisis de proveedores que se realizó previo a la contratación, pero no lo entregaron.

La empresa se anuncia como proveedora de servicio de ‘valet parking’, y no hay mención a los servicios de equipamiento y operación de estacionamientos.

Además, no tiene oficinas en León, y las que declararon tener en la calle La Paz número 34 de la colonia Huipulco en la alcaldía de Tlalpan en Ciudad de México, es sólo una bodega, aunque la empresa asegura tener entre sus clientes a empresas como Jaguar, Hooters y City Express.

Entre los Integrantes del Consejo del Patronato de la Feria hubo contradicciones sobre la consulta para otorgar estos contratos, sin embargo, no confirmaron cómo fue el proceso.

Otorga Patronato de la Feria de León concesión a empresa sin concurso

El Patronato de la Feria de León otorgó, sin licitar, la concesión del nuevo estacionamiento subterráneo a una empresa de la Ciudad de México.

Consejeros del Patronato, que encabeza Juan Carlos Muñoz Márquez, dijeron que no fueron consultados antes de asignar el contrato.

El estacionamiento lo construyó el Estado y costó 90 millones de pesos.

El cobro por hora de estacionamiento es de 25 pesos de los cuales, según la demanda, la Feria de León recibe hasta el 72% y el otro 28% es para el concesionario.

La empresa a la que se le asignó el contrato es la Operadora Prestige Parking SA de CV.

Según el contrato, tiene su oficina en La Paz 34 de la colonia Huipulco, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, pero en ese domicilio no se ubican oficinas.

En su página de internet proporciona otro domicilio, ubicado en la Torre “Pedregal Princess” en la colonia Tizapán de la Ciudad de México, para ambos domicilios ofrece el mismo teléfono.

AM corroboró con personal de la empresa que no tienen oficinas en León, todo lo administran desde la Ciudad de México.

La empresa se anuncia como proveedora de servicio de “valet parking”, y no hay mención a los servicios de equipamiento y operación de estacionamientos.

Niegan estudio de mercado

El primer contrato del que AM tiene copia, se otorgó en junio del año pasado y tuvo vigencia hasta diciembre, luego se le otorgó otro contrato que vence el próximo 30 de abril; AM solicitó copia de este documento al Patronato de la Feria, pero no fue entregado.

La firma de este contrato la realizaron Juan Carlos Muñoz Márquez, presidente del Consejo Directivo; José Ernesto Vega Guillot, secretario; Jorge Torres Gómez, tesorero; y María Guadalupe Robles, directora general de la Feria, también David Ayala Saucedi, subdirector comercial.

El estacionamiento tiene 327 cajones, la construcción tuvo un costo de 90 millones de pesos, que fueron aportados por el Gobierno del Estado.

En 2019 inició la construcción del estacionamiento en las instalaciones de la Feria Estatal de León, como parte de la primera etapa de una renovación en la zona de establecimientos de comida.

En 2021 se inauguraron las instalaciones con el estacionamiento y dos niveles de locales para restaurantes.

Fachada de las “oficinas” de la empresa Prestige Parking que están declaradas en su contrato con la Feria de León. Foto: José Antonio Castro Murillo.

Este estacionamiento puede operar todo el año, durante conciertos u otros eventos y para los días de feria; su tarifa es de 25 pesos por hora.

En junio de 2021 se firmó un convenio entre el Patronato de la Feria y la empresa Operadora Prestige Parking SA de CV para que ésta administrara el estacionamiento subterráneo.

En el documento se menciona que se “requiere llevar a cabo este convenio con la calidad, características y especificaciones ofrecidas por el operador”, sin embargo, no se detalla cuáles son esas características por las que fue elegido.

AM solicitó al Patronato de la Feria, el estudio de mercado o análisis de proveedores que se realizó previo a la contratación, pero no lo entregó.

También se preguntó al presidente del Patronato, Juan Carlos Muñoz, sobre por qué se tuvo que concesionar el estacionamiento a un particular en vez de que lo opere directamente el Patronato.

“Puedes hacer mil cosas, el problema es ¿tienes la gente y la capacidad? Acuérdate que con el tema de la nueva disciplina financiera, que muchos no entienden lo que es eso, es que nosotros no podemos contratar más gente de la que tenemos hasta un porcentaje”.

“Entonces si contratamos a la gente que se necesita y generamos la inversión que se requiere en plumas y todo eso, el pago de boletos y todo, es una inversión millonaria. La pandemia no nos permitió generar esa inversión”, argumentó.

Sobre los criterios para elegir esta empresa, el funcionario sólo respondió: “No me acuerdo del contrato, autorizo 27 contratos, pídelo en Transparencia y ahí está la información, ahí está todo el proceso en el contrato se dice. Solicítalo a través de acceso a la información”.

De manera institucional el Patronato de la Feria informó que “con base en el artículo 2 fracción III y V del reglamento del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico se suscribe un convenio de colaboración celebrado por el Patronato y ratificado por el Consejo Directivo”.

Lo anterior con la finalidad de fortalecer las acciones encaminadas a la exitosa operación del estacionamiento subterráneo. Cuyo objeto es que la empresa opere el estacionamiento subterráneo, y aporte capital monetario, físico, técnico y humano para su operación.

Desconocen contrato consejeros del Patronato de la Feria de León

El síndico del Ayuntamiento de León y consejero del Patronato de la Feria, José Arturo Sánchez Castellanos, dijo no tener conocimiento de la concesión del estacionamiento.

El pasado martes 6 de abril consejeros del Patronato de la Feria se reunieron para dar a conocer los resultados de la pasada edición de la Feria.

Sánchez Castellanos indicó que también se hizo una revisión para “homologar las nuevas tarifas que regirán en los estacionamientos” que están dentro de la Feria, pero no se habló nada de las concesiones que se asignan de forma directa, ni de los criterios que se fijan para otorgar las concesiones.

“No estoy enterado de las concesiones de los estacionamientos. Lo que tratamos fue la homologación de tarifas. No se comentó nada de la concesión de estacionamientos, por lo menos yo no estoy enterado”.

El Síndico manifestó que el Patronato sí puede concesionar la operación de los estacionamientos, “y no es la primera vez que se concesiona durante el periodo de feria. Se concesiona a particulares”.

“Operar un estacionamiento no es algo que todo mundo sepa hacer; hay personas que se dedican a esto y que tienen la experiencia, que son las que pueden garantizar un buen servicio, una buena logística, una buena seguridad”.

Sánchez Castellanos comentó que al no licitarse se puede prestar a favorecer a determinadas personas o intereses.

“Por supuesto que se puede favorecer a alguna persona, pero por los montos, una concesión de estacionamiento, si lo vemos en base a los ingresos que le genera al Patronato, no entra dentro de los límites que tienen establecidos las paramunicipales para una concesión”.

Otro consejero, que pidió reservar su nombre, señaló: “No nos consultan, solo nos pasan de conocimiento, pero ya que hicieron los contratos”.

Por su parte, Roberto González Martínez, del Consejo Empresarial de León, dijo que en la reunión del Consejo del 6 de abril se hizo una revisión de la concesión de los estacionamientos de la Feria.

“Estuvo dentro de la orden del día, pero por ahora no puedo dar ningún dato sobre el concesionario; sí se revisó a quién se le otorgó la concesión, pero no soy el adecuado para dar información. El Presidente del Patronato es quien lo decide”, dijo el empresario.

En tanto el tesorero del Patronato de la Feria, Jorge Torres Gómez, afirmó que año con año se contrata a particulares para operar este y los demás estacionamientos, sin licitación alguna.

“Fue solo durante la Feria; en la reunión solo homologamos tarifas, pero se puede revisar el contrato con el concesionario. Se concesiona porque nosotros no somos operadores de estacionamientos. Todos los años se trabaja con la empresa que es especialista en operar estacionamientos. No recuerdo el nombre”, dijo el tesorero.

Mientras que el tesorero del Consejo del Patronato de la Feria, Leopoldo Soto Montes, quien es presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), aseguró que como cada año el Patronato concesionó el estacionamiento a un privado.

