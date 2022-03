Renuncia Araceli Escobar a Secretaría del PRI León tras postulación de Ruth Tiscareño

León, Guanajuato.- Araceli Escobar Chávez, única regidora priísta de León, renunció a la secretaría general del Comité Directivo Municipal del PRI, así como a toda actividad partidista municipal, estatal y federal, en protesta por el registro de Ruth Tiscareño Agoitia para un segundo periodo como presidenta estatal de ese partido.

“Si no estoy de acuerdo con su designación y no estoy a gusto donde estoy, mejor me voy. Esto es por la dignidad de la política, por las mujeres que me inspiraron cuando llegué al PRI”.

Así lo declaró a AM en entrevista, en la que aclaró que no renuncia a su militancia en el PRI y seguirá pagando sus cuotas como regidora.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

“Yo sigo siendo priísta y sigo manteniendo los valores del PRI”, afirmó.

Pero dijo que renuncia a su cargo porque no está de acuerdo en que la también diputada local se mantenga en la presidencia estatal del PRI.

“Todos estábamos esperando una convocatoria para una elección real, pero nos salieron con esto (la reelección de Ruth Tiscareño). No hay nada qué hacer ahí, son cuatro años más.

Porque el presidente nacional del PRI no confía en esta militancia guanajuatense que le ha mantenido el registro en Guanajuato. Pues que se pongan a trabajar.

“Es un agravio a la militancia, de cómo (Ruth Tiscareño) llegó a la diputación local en el proceso electoral del año pasado, en que tuvo una diputación no tan legítima”, expresó la regidora y militante priísta desde hace 19 años.

Afirmó que Ruth Tiscareño, es de San Luis Potosí, y cuando ocurrieron las definiciones en su estado, éstas no le fueron favorables, por lo que la mandaron a Guanajuato como delegada el 23 de septiembre de 2019.

“Y ahora dice que es migrante”, pues eso respondió en entrevista después de registrarse para dirigir el PRI en Guanajuato.

Araceli Escobar dijo que si en su partido en anteriores ocasiones las cosas se hacían de manera tramposa, “ahora nos dicen quítate que ahí te voy”.

Compartió que no coincide sobre todo por las formas, por eso mejor se hace a un lado y agregó que el trabajo social que ha hecho como priísta lo puede seguir haciendo con o sin el partido.

MCMH