Padre Villegas: ‘Es un revés para la sociedad anulación de condena’

León, Guanajuato.- Un revés para la sociedad y la justicia es la anulación de la condena de 90 años dictada a Jorge Raúl Villegas Chávez, el sacerdote preso por los delitos de violación calificada, abuso sexual, corrupción de menores y hostigamiento sexual.

Así lo manifestó Norma Nolasco Acosta, activista por los derechos de las niñas y mujeres y representante del Grupo Unido de Madres Solteras A.C. (Gusmac), quien declaró que hace dos semanas se enteró por voz de un abogado en un evento público que el amparo favorecería al padre Villegas.

“Ya sabíamos que venía este resultado y la verdad es que el padre estaba en todo su derecho de solicitar el amparo, pero también esperábamos que el juez de los jueces fuera empático con las víctimas", indicó.

“Mi papel durante todo el proceso fue como asesora técnica especializada en Derechos Humanos, a mí no me llegó ninguna notificación por parte del juzgado, ningún escrito tampoco de parte del expediente o de la carpeta. Yo me enteré hace dos semanas por voz de un abogado en un evento público”, señaló.

Hoy AM publicó que Jorge Raúl Villegas Chávez, el sacerdote preso por los delitos ya señalados, ganó un amparo que anuló la condena por 90 años que purga.

Padre Villegas: 'Muchas víctimas no se atreverán a denunciar'

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado dejó sin efectos la audiencia del juicio y ordenó integrar un nuevo Tribunal de Enjuiciamiento y volver a dictar sentencia.

Nolasco Acosta explicó que tras ganar este amparo jurídicamente es posible reducir la pena, lo cual reiteró que sería un revés para la sociedad y la justicia debido a que la sentencia que recibió Villegas el 2 de abril de 2018 es la primera sentencia icónica completamente apegada a los derechos humanos.

“Porque algo muy importante es que todo se juzgó en base a los derechos humanos, lamentablemente el reducir la sentencia va a inhibir que muchas víctimas se atrevan a denunciar.

“La sentencia era de 90 años con siete meses, la verdad no tengo ni la menor idea de cuánto se pueda reducir, si me preguntan cuál sería mi querencia yo diría que ni siquiera un día porque no va a haber el tiempo suficiente para reparar el daño que hubo con estas niñas”, lamentó.

Destacó que el hecho puso a Guanajuato en los ojos del mundo, al posicionarse como un estado donde había una impartición de justicia en favor completamente de las víctimas.

La activista sostuvo que ella y la abogada que estuvo a cargo del caso estarán muy atentas de la situación.

Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, no vamos a parar y si tenemos que llegar a los tribunales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegaremos porque no queremos que nos vuelvan a dar otro revés.

