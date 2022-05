Papá pierde a su hija por no comprobar parentesco, tras la muerte de su esposa

León, Guanajuato - Una pequeña de casi tres meses será trasladada a una casa hogar este viernes porque su papá biológico no ha podido comprobar su paternidad ante un juez. Su mamá falleció de preeclampsia cuando dio a luz.

Mario Alberto López, padre de la bebé, se encuentra desesperado y pide ayuda a las instancias correspondientes para no perder a su hija, a quien desea registrar como Julieta Noemí López.

Estuvimos viviendo por siete años juntos y planeamos tener a nuestra bebé, pero nunca hicimos por casarnos ni por el civil”, platicó Mario.

Al respecto Comunicación Social de la clínica del IMSS 48, donde la pequeña aún se encuentra internada, informó que el caso es un problema de índole legal que no le corresponde atender al IMSS.

Noemí no alcanzó a dar fe de su pareja; sufrió muerte cerebral

Mario Alberto López y su pareja Guadalupe Noemí.

El padre de la bebé señaló que su esposa, Guadalupe Noemí, tuvo complicaciones durante el parto hasta que sufrió muerte cerebral y permaneció internada 12 días.

Durante esos 12 días en ese estado, sus órganos volvieron a funcionar, por lo que se decidió hacer la donación de órganos, y si ella hubiera despertado mínimo para reconocerme como padre de la pequeña, todo hubiera sido diferente; pero ya no reaccionó”, contó Mario.

Noemí dona sus órganos a 63 personas

Sin embargo, la familia decidió desconectarla y los órganos de Guadalupe Noemí fueron donados a unas 63 personas.

Después de que falleció su pareja, Mario Alberto inició la demanda de paternidad y los abogados le dijeron que el trámite demoraría alrededor de tres meses.

Sin embargo, este lunes recibió una llamada en la que se le informó que el juez desestimó la demanda.

Mi licenciado me dijo que se canceló por datos irrelevantes, que no tenían nada que ver y que tuvieron que haberse checado desde que inició todo, y ahora se tiene que volver a realizar todo el trámite, pero me llevará alrededor de ocho meses”, explicó.

Ya debe 2 millones de pesos en la clínica

La preocupación de Mario es mucha, ya que no está asegurado y la cuenta que adeuda en la clínica es de cerca de 2 millones y medio de pesos. Además, mencionó que la prueba de sangre para comprobar la paternidad únicamente se realiza en una clínica particular con un costo de 40 mil pesos, cantidad que no cuenta.

Ya son muchos los gastos que he hecho y todo para que me hayan cancelado el trámite, lo bueno es que no me niegan verla, pero no la puedo tener conmigo”, añadió.

Le ofrecen 6 millones de pesos para dejar el caso

Hace una semana recibió una llamada en la que le ofrecieron 6 millones de pesos si abandonaba el caso y ya no hacía nada por su hija, por lo que externó su preocupación.

Aquí hay algo raro, lo único que quiero es estar con mi hija y llevarla a casa; si no, se la llevarán a una casa hogar y tardará más tiempo en que la pueda recuperar, hasta corre el riesgo de que alguien la quiera adoptar”, mencionó.

Debido a que los recursos económicos ya se le agotaron, acudió ayer a la Presidencia Municipal, donde personal del DIF de León le agendó una cita para el próximo miércoles con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, ya que aseguró que él hará todo lo posible por llevar a la pequeña Julieta Noemí a su hogar.

Mario autorizó la donación de órganos de su pareja Guadalupe Noemí, pero se le hace extraño que el IMSS no lo reconozca como el papá.