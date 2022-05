León, Guanajuato.- Salvador Carrillo y su esposa pasaron las últimas 4 horas de la mañana en la sala de espera de la clínica T1 de IMSS, esperando noticias de su hija Edith Alejandra Carrillo Franco, quien fue baleada por un elemento de la Guardia Nacional.

Edith, estudiante de la Facultad de Agronomía de la UG, fue lastimada en el omóplato, al parecer por la esquirla de la bala que mató a su compañero Ángel Yael.

Nos han estado avisando, no he podido salir, no me he movido de aquí. Estoy al pendiente de ella, no estoy enterado de lo que pase por fuera, ahorita, lo más importante es la salud de mi hija, de lo demás no tengo idea qué pase”, indicó Salvador a AM.

A la espera del diagnóstico inicial de su hija en Irapuato, sintió algo de alivio al enterarse de que la UG buscaría revocar la libertad de la persona responsable del disparo, que iban a detener de nuevo al responsable, pero la salud de su hija es lo más valioso.

“Ahorita necesito sacar a mi hija de aquí, que esté bien, después veremos con los abogados y lo que tengamos que ver, pero también no hay con quién dirigirse y ahorita no tengo cabeza para otra cosa que no sea mi hija”, insistió.

Programan cirugías en León

En el municipio de León, Edith tiene programadas dos cirugías que ayudarán a la reconstrucción de tejidos y hueso, luego sus familiares esperarán otro diagnóstico del IMSS, para saber cómo proceder, pues el proyectil de uso militar está diseñado para crear el mayor daño posible.

Con Edith no hemos hablado del tema para que no se preocupe por eso, la estamos apoyando para que le eche ganas y no esté triste, motivándome más que otra cosa”, indicó.

Los padres de Edith se hospedan en un cuarto de hotel con lo indispensable para estar una corta temporada en la ciudad, cuyo costo corre a cargo de la Guardia Nacional, según dijo Salvador.

La vigilancia de Edith Carrillo en el IMSS es de indicaciones especiales.

Las dos hermanas de Edith todos los días preguntan por ella, pero están en Irapuato con los padres de Salvador, de donde es originaria la familia.

“Les mando mensajes a diario, están al pendiente preguntando y llamándonos cuando hay tiempo, son más chicas y si se preocupan, ya te imaginarás, esto es algo que nadie se esperaba y no lo asimilamos”, insistió.

En la espera ambos mantienen un semblante inexpresivo, pues aún no terminan de procesar todo lo que cambió en una semana.

“Yo quiero que estudie, que siga, esa es la idea, que salga de Agronomía y acabe la carrera y tenga una oportunidad de un buen empleo”, platicó Salvador.

Por ahora los padres de Edith suspendieron sus labores para dedicarse a su hija mayor.

“El trabajo puede esperar, yo suspendí mis labores y mi esposa también, lo que queremos es que nuestra hija esté bien y estar con ella”, dijo.

Insistió en que se ha tenido poco acercamiento con las autoridades que investigan el caso y la atención que le brindan a Edith está respaldada en el seguro médico que otorga la UG por ser estudiante.

