David Novoa será el nuevo presidente del Patronato de la Feria

León, Guanajuato.- Como adelantó AM, se designó como nuevo presidente del Patronato de la Feria de León a David Novoa Toscano, quien releva a Juan Carlos Muñoz en el puesto.

Tras la toma de protesta ante la alcaldesa Alejandra Gutiérrez se acordó la posición de David Novoa Toscano como nuevo presidente del Patronato de la Feria. Como secretario quedó Alberto Ruenes y como tesorero Daniel Tavares Díaz.

“Tenemos una obligación de dar a la gente, aquellos que somos privilegiados en algunas cosas tenemos la obligación de regresarle a las personas. El principal reto es mejorar la Feria. Si bien consideramos que es un gran evento, siempre se puede superar las expectativas”, expresó el nuevo presidente del Patronato de la Feria.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

¿Seguirá la Feria de Verano en León?

Ante la pregunta explícita de si considera dar continuidad a la Feria de Verano, señaló que será hasta la primera sesión que se resuelva, aunque no dio a conocer la fecha.

“Ya se ha hablado y en su momento les informaremos. Cuando sesionemos en el patronato les informaremos, pronto será la próxima sesión y todos esos temas se los haremos saber”, insistió Novoa.

Tampoco aclaró si ya contemplan alguna persona para sustituir a Lupita Robles como directora de la Feria de León, luego de que AM publicara que llegaría Estela Ramírez, quien ocupó ese cargo en el trienio barbarista.

“Yo personalmente no tengo el gusto de conocerla, sé que estuvo en el patronato que presidió Pepe Chuy Padilla y no la conozco. Siempre hay chismes y dimes y diretes pero no hay nada. Lo que estoy decidido es a trabajar por nuestra ciudad y hacer un buen evento”, explicó el presidente del Patronato de la Feria de manera vaga.

Insistió en que la Feria de León es un evento importante para la ciudad y en su gestión se garantizará que toda la población pueda asistir al evento.

Aunque mencionó saber poco de la manera administrativa del evento señaló que la experiencia en ese caso será importante pues hay varios consejeros que repiten y de ahí tomarán lo bueno.

Aunque no quiso señalar los tropiezos de la anterior gestión como el incontrolable caos de gente en el concierto de Santa Fe Klan o las fiestas privadas de la anterior gestión, destacó el Distrito MX.

“El Distrito MX es un excelente proyecto y se consolidó en el patronato pasado. Es de nivel mundial. He tenido la fortuna de estar en diversos países y entonces hay que destacar lo que hizo bien”, insistió pues su reto personal el superar la Feria actual.

Aunque no mencionó ideas concretas ni planes de corto y mediano plazo para su gestión, Novoa insistió en que las auditorías a la administración anterior están realizadas.

“Todo ese tipo de preguntas en su momento las contestaré, vamos a darle tiempo. Sabemos que el tiempo apremia y nos pondremos a trabajar, rápido. La auditoría ya está, prácticamente ya se auditó (el patronato) y a darle para adelante”, finalizó.

Por su parte, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, señaló que buscará que este Patronato de la Feria reintegre el desfile tras la pandemia por COVID, que insistió, significó otro reto para la realización de las ediciones de la Feria de León.

“Sé que van a lograr que esta Feria sea la mejor y que puedan tener la mejor experiencia los visitantes, cada uno tiene diferentes formas de pensar y eso es lo que se requiere para impulsar la reactivación de la ciudad”, lanzó Alejandra al consejo del Patronato de la Feria.

Dijo que en León se pasó de anunciar 81 eventos a 95 que se realizarán en la zona del Distrito MX.

“Desde pequeños hasta internacionales cerramos con los juegos latinoamericanos de bomberos y policías, también los Juegos empresariales que ocupará casi mil 700 habitaciones de tres a cinco estrellas”, finalizó Alejandra Gutiérrez.

¿Quiénes conforman el nuevo Patronato de la Feria?

Presidente del Patronato de la Feria

David Novoa Toscano

Consejeros

Daniel Tavares Romero

Elizabeth Vargas Martín del Campo

Cecilia Ovalle Ríos

Juan Pablo Jiménez Aranda

David Novoa Toscano

Martha Patricia Dávalos Márquez

Elva Mariana Hernández Hernández

Alberto Ruenes Escoto

Jorge Antonio Hernández Campos

María Valeria Aurelio Vázquez

Jorge Torres Gómez

Salvador Ortega

José Ignacio Reyes

Retana Rangel de Alba

MCMH