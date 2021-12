León, Guanajuato.- La Contraloría Municipal determinó que Rodolfo Ponce Ávila, exdirector de Desarrollo Rural de León, quien otorgó la constancia de uso agrícola al Club Campestre para descontarle 2.5 millones de pesos del impuesto predial, sólo cometió una falta “no grave”.

Y que con la devolución de los 2.5 millones de pesos por parte del Club Campestre a la Tesorería Municipal que se le había descontado del Impuesto Predial en el anterior gobierno municipal, desaparece el perjuicio al servicio público.

Así lo dio a conocer el síndico José Arturo Sánchez Castellanos en su columna semanal en AM, publicada el viernes.

Mencionó que por este hecho, al haber reparado el Club Campestre, es decir, el particular, el daño con la devolución del dinero (no el servidor público), la Contraloría Municipal decidió aplicar el principio de presunción de inocencia y catalogar la conducta del entonces servidor público como no grave.

Informó que la Contraloría Municipal determinó que el exdirector de Desarrollo Social actuó sin dolo, es decir, sin intención de causar daño al municipio.

Que sólo consideró que el servidor público actuó sin profesionalismo al haber ejercido una conducta contraria a lo que señala el Código de Etica al no observar los planos y programas de la zonificación que determinaban que el Club Campestre era para uso de servicios y no agrícola.

Sánchez Castellanos dio a conocer en su columna periodística que el 6 de diciembre la Contraloría Municipal le notificó la resolución sobre la denuncia que él presentó el 11 de octubre sobre la posible comisión de conductas irregulares del Director de Desarrollo Rural de la anterior administración municipal, quien otorgó una constancia de reducción del Impuesto Predial al Club Campestre, al considerar que se encontraba en un predio de uso agrícola.

El no lo escribió, sino que lo publicó AM el 14 de octubre, que en enero de este año, el Club Campestre ya había pagado 4 millones 821 mil pesos del Impuesto Predial, pero con la asesoría de abogados, entre ellos Arturo Zapién Alvarez, quien fue director de Ingresos Municipal, tramitó el descuento de 2 millones 500 mil pesos, que se le otorgó el 9 de junio pasado.

