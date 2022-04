Pese a dificultades leoneses acuden a vacunarse contra el COVID-19

León, Guanajuato.- En silla de ruedas a Antonia Carmona Macías, de 86 años, sus hijas Antonia y Ana la llevaron ayer a la clínica del ISSSTE de León donde le aplicaron la primera vacuna contra COVID-19; ella no supo que fue vacunada contra el virus, creyó que le suministraron un "medicamento".

Mi mamá no quería vacunarse, la trajimos a engaños, ella decía que no y ahorita le dijimos que le pusieron un medicamento que le había recetado el doctor pero que se lo teníamos que venir a poner aquí al ISSSTE.

ADEMÁS: Suspenden vacunación COVID hasta lunes 18 de abril en Guanajuato

"Es la primera dosis porque no la habíamos vacunado, lo que pasa es que cuando somos muchos hermanos unos dicen que sí y otros que no porque creemos que le puede hacer daño y que esto y lo otro", confesó Ana María Porras Carmona, una de las hijas.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Contó también que tomaron la decisión de llevar a su mamá a vacunar porque está enferma, aunque no dijo de qué, pero consideró importante vacunarla por si en algún momento contar con la vacuna se convierte en requisito para recibir atención en el IMSS.

Ana María comentó que ella y su hermana cumplieron con un deber al llevar a su mamá a vacunar, como ella en su momento lo hizo con ellas cuando eran niñas.

Por fin pudo vacunarse contra el COVID

Debido a que fue hospitalizada en varias ocasiones previo a su embarazo, Claudia Acosta no había podido iniciar su esquema de vacunación contra COVID-19, ayer pudo hacerlo en la clínica del ISSSTE de León.

No me había aplicado la primera vacuna, creo que fue más por circunstancias, en mi caso estaba embarazada y luego en varias ocasiones me internaron y entonces justo cuando me tocaba la vacuna me internaban y así me pasó como tres veces.

"No fue porque no quisiera sino que me hospitalizaban y ahorita me dije ya es la oportunidad. Creo que si las vacunas no fueran importantes pues no se fabricarían o ni se daría esta oportunidad de que la población tenga acceso gratuito a la vacuna", opinó.



Va en muletas por segunda dosis

Carlos Raúl Ramírez vive en la colonia El Molino y aunque usa muletas ayer caminó a Plaza Venecia para recibir la segunda dosis de la vacuna.

El 26 de enero de este año me puse la primera vacuna, también fue la AstraZeneca, esa vez sólo me sentía con mucho sueño, fue la única reacción que tuve, pero decaído por completo no.

ADEMÁS: Invasión de autos 'chocolate' amenaza a 9 mil familias en Guanajuato

“Sí buscaría ponerme la tercera vacuna y creo que es importante vacunarse para cumplir con las normas de salud, hay que contribuir no nada más hay que vivir como borregos, por fortuna todavía no me enfermo de COVID", compartió.

Vacunan hoy y mañana en Caises

En los Caises Miguel Alemán y de la colonia 10 de Mayo este Jueves y Viernes Santos continuará la aplicación de la vacuna anti COVID-19 para personas mayores de 18 años, confirmó la Secretaría de Salud de Guanajuato.

También habrá en los Caises de los municipios de Silao, Romita, San Francisco del Rincón, Purísima y Manuel Doblado.

La jornada se realizará en el horario de atención que se otorga de manera rutinaria en cada unidad médica.

La vacunación se suspenderá sábado y domingo y se reanudará el próximo lunes 18 de abril, informó la dependencia estatal.

Las personas que acudan deberán presentar su registro o certificado de vacunación de manera impresa que se puede obtener en la página mivacuna.salud.gob.mx.

Cabe destacar que además de aplicar el refuerzo o tercera dosis de la marca AstraZeneca también se aplica la primera o segunda dosis, por lo que las personas que todavía no hayan iniciado o completado su esquema de vacunación pueden hacerlo este viernes o jueves.

DSS