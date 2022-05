Piden ayuda para Regina, de 3 años; IMSS dijo que tenía colitis, pero era un tumor maligno

León, Guanajuato.- A los papás de la pequeña Regina Miranda les dijeron en el IMSS T21, en León, que tenía colitis y heces acumuladas. Pero al llevarla a una clínica particular le detectaron un tumor maligno. Ahora solicitan apoyo de la Secretaría de Salud del Estado (SSG) para salvar su vida, pues no tienen los recursos para atenderla en un servicio particular.

Regina Miranda tiene tres años de edad y el fin de semana pasado sus papás la llevaron a urgencias al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a que la menor no podía hacer del baño. Desde ahí todo se ha vuelto un calvario.

La niña estuvo internada cinco días en la clínica del IMSS T21, donde le hicieron rayos X y les comentaron que solo tenía acumulación de excremento; incluso les recomendaron “ponerla a caminar” para que pudiera defecar.

Detectan tumor que pone en riesgo su vida

En el IMSS le pusieron sueros y solo le daban calmantes, pero sus papás la notaron con mucha fiebre y al no ver mejoría se la llevaron a una clínica particular, donde le detectaron un tumor maligno.

Ahí les explicaron que el tumor está haciendo presión en varios órganos, por lo que debe ser retirado de inmediato, ya que además le está provocando infecciones en las vías urinarias.

Los padres de Regina Miranda la volvieron a llevar al IMSS, donde les comentaron que deben hacerle una biopsia pero les recomendaban que se la hicieran “por fuera” porque ahí demorarán dos semanas aproximadamente porque “hay fila".

Por ello los padres de la niña de 3 años pidieron un alta voluntaria, la cual, denuncian, no les querían dar, pero finalmente la otorgaron y en ella los padres de la menor escribieron que fue por un "diagnóstico inconcluso" y por no mandarla con un especialista. Los familiares también reportaron que el trato que les dieron en el área de urgencias fue grosero.

Buscan que sea atendida en Hospital Pediátrico estatal

Por ello, Noemí del Carmen Romero Romero y Jorge Aurelio Victoriano, padres de la menor, están pidiendo ayuda en la Secretaría de Salud Guanajuato (SSG), para que atiendan a su hija en el Hospital Pediátrico.

"Ahí nos dijeron que nos cobran porque la niña tiene IMSS. Por eso queremos ya darla de baja en el seguro, pero nos dicen que no se puede. Y para atenderla en particular no contamos con los recursos", dijo Emma, familiar de la menor.

"En la particular nos dijeron que de entrada son como 100 mil pesos. No tenemos expedientes ni nada del IMSS porque nos los negaron. Estamos desesperados", señaló Ramón Romero, tío de la menor.

Este caso ya fue canalizado a las áreas de comunicación social tanto del IMSS como de la SSG.

En la SSG se externó que se está revisando la situación con el IMSS, pero hasta el momento periódico AM no ha recibido postura del Instituto.

MCMH