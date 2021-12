Piden colonos regularizar Ampliación del Carmen

León, Guanajuato.- Un grupo de colonos de Ampliación del Carmen acudieron al Miércoles Ciudadanos para exigir la regularización de su colonia en donde han habitado por lo menos durante 20 años y desde entonces no cuentan con servicios básicos.

Fueron recibidos por el titular del Instituto Municipal de la Vivienda (Imuvi), Pablo Elizondo Sierra, quien acordó más reuniones.

"Ya hay postería y drenaje, pero no tenemos escrituras. Vivimos ahí unas 50 personas, digamos que se aprovechó el que nos vendió a nosotros y ya no quiso regularizarnos… Unos se cuelgan de la luz por no querer pagar, nosotros que sí queremos pagar nuestros servicios no nos regularizan”, dijo José Rivas, colono de esa zona.

El titular del Imuvi se reunió con ellos y con el secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, para poder atender su situación y que quede resuelta antes de que concluya la actual administración pública.

"Tenemos ahí el trámite de la inscripción del decreto expropiatorio que regulariza la tenencia de la tierra pendiente en el Registro Público de la Propiedad, el acuerdo fue tener mesas de trabajo con algunas dependencias de Gobierno del Estado para tratar de resolverlo en coordinación con ellos sobre todo porque es competencia del Gobierno del Estado”, dijo.

Añadió que en León existen más de 113 asentamientos irregulares, que no cuentan con servicios básicos, de los cuales cerca de 40 están en un proceso de regularización; son cerca de 3 mil 500 predios en 38 colonias.

"La experiencia que hemos tenido en muchas de las colonias que se van a regularizar es que ya cuando quieres otorgar escrituras hay quienes no se acercan o no llevan los documentos y quienes están ahí padecen de toda esta problemática que implica vivir en un asentamiento irregular”, explicó.

