León, Guanajuato.- "Por respeto a la Alcaldesa" el expresidente municipal Héctor López Santillana omitió hablar sobre el incremento de pobreza en León.

Tras publicarse los resultados de la Medición de Pobreza Municipal 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que colocan a León como la ciudad con más pobres de México, el exalcalde se reservó a declarar.

El estudio evidenció que durante los últimos 5 años la población leonesa con algún grado de pobreza creció, y justo ese fue el periodo en el que Héctor López Santillana ocupó la Presidencia Municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueba Ayuntamiento informe de entrega-recepción de Héctor López sin observaciones

En 2015, cuando Héctor López Santillana llegó a la Presidencia Municipal, en León había 522 mil 736 personas con algún grado de pobreza según los criterios del Coneval, para 2020, el último año que él gobernó, se detectaron 816 mil 934 personas en esta situación.

Esto significa un crecimiento de 56.3% en la población considerada como pobre en León.

Ante esto, AM buscó al exalcalde para conocer su postura al respecto, sin embargo el equipo del ahora director de Guanajuato Puerto Interior indicó que no era posible, y que “mencionó que por respeto a la alcaldesa”, no declara sobre temas de la ciudad.

No es la primera vez que el exalcalde da esta respuesta cuando se le consulta sobre temas relacionados a la ciudad que gobernó durante seis años, y sus colaboradores indican que sólo está dispuesto a hablar sobre Guanajuato Puerto Interior.

PUEDES LEER TAMBIÉN: Los municipios menos pobres del País y el que más pobreza tiene, según Coneval

AM

Las noticias de AM en

Síguenos