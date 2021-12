León, Guanajuato.- Con los votos en contra de Morena, la mayoría de el Ayuntamiento aprobó el Programa de Gobierno 2021-2024, que es el instrumento rector de todas las acciones y estrategias que regirán el gobierno municipal los tres años.

Algunos de los ejes que contiene son:

desarrollo humano y social

economía para todos

desarrollo ordenado y sostenible

gobierno eficaz

El regidor Antonio Cabrera, pidió que no se votara ayer, sino que se regrese a comisiones, que aunque no lo dijo expresamente, era para tomar en cuenta la información publicada en AM ayer, de que el Coneval concluyó que León es el municipio con más pobres en el país, con más de 800 mil pobres, de los cuales más de 200 mil se generaron entre 2015 y 2020.

“Los resultados del Coneval nos obligan a reformular este documento, por el bien de todos, primero los pobres. Se tiene que dar un viraje, porque la información reciente nos obliga a atender la situación”.

“Por eso este Programa debe de virar con esta nueva información”. Consideró que el Ayuntamiento tiene tiempo para hacerlo. Pero su petición no fue concedida.

La presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos reconoció que se puede aprobar el Programa de Gobierno hasta febrero, pero el Presupuesto de Egresos se aprueba en este mes, y tienen que trabajar por los que menos tienen.

“Este es un programa de gobierno humano, sensible y enfocado a los que menos tienen. Así sean uno, dos o cinco, Y esa es la premisa de este gobierno”, sostuvo.

Comentó que si los de Morena tenían otro programa, deberían de haberla presentado en las mesas de trabajo o como una reserva en lo general.

TE PUEDE INTERESAR: Héctor López calla ante aumento de pobreza en León, 'por respeto a Alcaldesa'

Defienden panistas Programa de Gobierno 2021-2024

Afirmó que el documento se basa en un diagnóstico con datos del Inegi, punto que había cuestionado la regidora de Morena.

La síndica Leticia Villegas Nava, del PAN, reclamó: “¿De qué nos sirve que haya más pobres, si el país se está desmoronando? Si a nosotros los leoneses, que somos trabajadores, echados para adelante, el presupuesto se recorta en educación, se derrocha”.

El regidor panista Hildeberto Moreno afirmó que fue histórica la recepción de propuestas de 14 mil personas en las escuchas ciudadanas que se realizaron cuando Alejandra Gutiérrez era presidenta electa. Estas peticiones y propuestas fueron tomadas en cuenta también para el Programa de Gobierno. “Me hubiera encantado verlos ahí, compañeros”.

Agregó que después de los foros y consultas ciudadanas lo revisó el Implan y luego el Copladem y más ciudadanos que aportaron.

Las 233 páginas que componen este documento, tuvieron el tiempo necesario para poder leerlo.

La regidora Gabriela Echeverría, de Morena, afirmó que hay subejercicios en el SIAP, pues se está regresando un dinero del Ramo 33. Y con la sanción de que no hubo más porque “no supimos administrar”.

El síndico José Arturo Sánchez Castellanos, molesto, desmintió a su compañera. Afirmó que el dinero no gastado por el SIAP no tiene nada que ver con el Ramo 33, es una economía municipal y se reasignó para obras. “El hablar a la ligera sólo confunde”, sostuvo.

Pide Morena más tiempo

La regidora Erika Rocha, de Morena, afirmó que es imposible revisar un documento tan amplio, pues el documento con modificaciones del Iplaneg se les proporcionó hace unos días.

“Desde nuestro punto de vista requiere de más análisis. Tuvimos poco tiempo para conocer el documento final”.

Refirió que en octubre se cometieron en el municipio 66 homicidios y en noviembre 62.

“Las dos administraciones municipales pasadas no lograron detener el consumo de drogas

“León está como nunca había estado, con deficiencias en salud, seguridad y otros”, sostuvo.

La regidora Gabriela Echeverría afirmó que “el programa de Gobierno es pobre”. Propuso crear espacios para atender a madres y niños vulnerables.

También propuso que se hagan dos días gratis para deportivas y que quede con la siguiente redacción: el día domingo en las 7 unidades deportivas y el Parque metropolitano será gratis, con un día adicional”, con la finalidad de que más familias leonesas sigan participando. Y pidió que se especifique cuál será el día adicional. Pero se la rechazaron.

Y presume el Estado avances en carencias

A través de un comunicado el gobierno del estado defendió los resultados de Guanajuato en la medición oficial de la pobreza municipal 2020 que fue recién publicada por Coneval.

El pasado miércoles 15 de diciembre se dieron a conocer los resultados de este ejercicio de medición de la pobreza por municipios que hace el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En este destacó el caso de León que aparece como el municipio donde habitan más personas con algún grado de pobreza.

Ahora el gobierno estatal ha defendido los resultados de los municipios de la entidad mediante un comunicado difundido esta tarde, en el cual se tocan los aspectos evaluados por el Coneval.

En el documento primeramente se destaca que “El 100% de los 46 municipios disminuyeron en el porcentaje de personas en situación de rezago educativo de 2010 a 2020”.

“Lo cual es superior a la tendencia nacional, donde sólo el 92.7% de los municipios tuvieron mejoras en este indicador”, añade el documento.

También menciona que “más del 50% de los municipios de Guanajuato (24) tuvieron mejoras en la carencia por acceso a la salud”.

“De 2010 a 2020 el 100% de los 46 municipios de Guanajuato registraron disminución de la carencia por acceso a la seguridad social, cifra superior la tendencia nacional donde sólo el 74.2% de los municipios tuvieron mejoras en este indicador”

En el tema de vivienda rescata que “de 2010 a 2020, el 97.8% de los municipios (45 municipios) de Guanajuato registraron disminución de la carencia por calidad y espacios de la vivienda, mientras que a nivel nacional sólo el 92.5% de los municipios tuvieron mejoras en este indicador”.

“De 2010 a 2020, el 87% de los municipios de Guanajuato (40 municipios) registraron disminución de la carencia por servicios básicos en la vivienda, a nivel nacional sólo el 74.8% de los municipios tuvieron mejoras en este indicador”.

En cuanto a alimentación señalaron que en el mismo periodo “el 73.9% de los municipios (34 municipios) de Guanajuato registraron disminución de la carencia por acceso a la alimentación, a nivel nacional sólo el 63.9% de los municipios tuvieron mejoras en este indicador”.

AM

Las noticias de AM en

Síguenos