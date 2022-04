Por este motivo los legisladores votaron en contra de la reforma eléctrica

León, Guanajuato.- Los legisladores que votaron en contra de la reforma energética escucharon a la gente, analizaron y trabajaron, se asesoraron para conocer la opinión de la iniciativa privada, señaló Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) zona metropolitana León.

Detalló que la reforma energética que propuso el ejecutivo federal iba en contra de la economía, las familias, el medio ambiente y la libre competencia.

Recordó que con el tratado de libre comercio T-MEC, la propuesta inicial de la reforma afectaba de manera directa lo acordado. Era un mensaje fuerte de incertidumbre hacia la inversión extranjera.

Hay que reconocer el trabajo y fortaleza a los diputados y diputadas que estuvieron ahí, que no se dejaron intimidar, ni ceder, ante los ataques”.

El empresario expuso que el grupo opositor de Morena no tenía argumentos, solo la consigna de aprobar. Desde Coparmex colaboraron para presentar evidencia, que respalda los argumentos en contra.

Rodríguez Velázquez admitió que si bien fue un avance, esto todavía no se acaba; lo que sigue es evitar trabas que puedan obstaculizar la libre competencia. “El primer paso ya se ganó, y se ganó para México”.

Refirió que con la discusión del domingo se fijó un antecedente: que la oposición sabe trabajar juntos por el bien de México.

Lo que se vivió ayer, es para lo que queda la legislatura. No es solo consultar sino escuchar a la ciudadanía para que se unan por el bien común, por encima de cualquier interés político”.

Por su parte, empresarios de Celaya coincidieron en que estuvo bien que no haya avanzado la reforma energética, ya que de haberse aprobado, hubiera generado retrocesos en el desarrollo del país. Además de que este ejercicio dio una clara muestra de que existe una oposición, por lo que equilibra la balanza en la toma de decisiones del país y no del partido a cargo.

Coparmex Celaya compartió un comunicado, en donde señala que “México ganó, que la oposición impidió que se aprobará una reforma eléctrica que afectaba a las familias, al medio ambiente y a la competitividad.

Si falló el intento de aprobar la reforma del Ejecutivo fue porque no se escuchó a los ciudadanos, a los sectores y a los expertos. Nunca más la figura de Parlamento Abierto debe desestimarse o utilizarse como un trámite, hacerlo sería apostar por una simulación” señala el comunicado.

“En la Confederación Patronal de la República Mexicana reconocemos el trabajo de los Diputados que votaron en contra,pues causó una enorme incertidumbre jurídica a las inversiones”, resalta.

Juan Yudico, ex presidente de Coparmex Celaya externó: “Es un ejemplo del equilibrio que debe haber en el país y en las instituciones, como es el Congreso, el INE, el Senado y la Suprema Corte de Justicia, donde debe impere la razón y no la imposición, la mejor decisión fue la que se tomó, dado las consecuencias de haber revertido la reforma; la reforma es un compromiso y cambiarla generaría un desequilibrio y una señal que pudiera afectar en el futuro, en la generación de energía y las multas internacionales que se generarían”, refirió.

El ex regidor y economista, Mauricio Hernandez, expresó: “Me parece que el Pleno de la Cámara de Diputados tomó la decisión correcta al no aprobar la reforma que habrían de generar retrocesos en el desarrollo de la industria eléctrica en el país”.

Jorge Rincón, fundador del Círculo de Empresarios de Celaya externó: “Lo verdaderamente importante es confirmar que realmente existe una oposición lo cual aporta valor a la democracia, considero que la reforma propuesta por el presidente era regresar el tiempo, pero con la ventaja de saber que los resultados que se obtuvieron en el pasado no fueron buenos. Así que validar otras opciones es una alternativa viable” finalizó.

El obispo Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, dijo: “Creo que es importante que aprendan a resolver conjuntamente los distintos grupos parlamentarios el bien de México, no el bien de sus propios intereses; estoy favorable a que se haya dado una oposición y que hay un México plural” declaró.

En Irapuato, Daniel Matus, presidente de la Coparmex, señaló que celebra que no se haya aprobado la reforma y esto no por un tema partidista sino porque no se escucharon los temas en el parlamento abierto que se hizo y los cambios que se sugirieron.

Señaló que no era justo que se priorizará el uso de combustibles fósiles en la reforma y el priorizar ciertos tipos de energía pues no habría competitividad en el rubro.

La verdad, qué bueno que no se aprobó, sabemos que hay cosas que se tienen que reformar, pero no iba en ese sentido la reforma”.

