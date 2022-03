León, Guanajuato.- Algunas gasolineras de León aún tienen el precio de combustible premium arriba de los 25 pesos por litro, aunque hace unos días Profeco invitó a la población a no consumir en este tipo de estaciones con altos costos.

Ricardo Sheffield Padilla declaró este lunes que el costo de este combustible premium es de 23 pesos con 36 centavos como máximo y la regular en 21 pesos con 54 centavos.

AM realizó un recorrido por diferentes zonas de León, en donde se observó que varias estaciones tienen sus precios arriba del límite, pese a los costos de Profeco.

El recorrido se hizo por 15 gasolineras, y sólo 7 tienen el precio de la regular debajo de los 21.54 pesos por litro que marca Profeco.

Quien tiene el mejor precio en este tipo de combustible es la Pemex de Torres Landa y San Pedro, seguida de la de Costco, a 20.39 por litro (sólo para socios).

Para la gasolina Premium durante este recorrido se detectaron sólo dos con el precio debajo de los 23.36 por litro, incluso algunas superaron los 25 pesos.

Quienes están debajo del costo son la gasolineras de Pemex en Torres Landa y San Pedro y la de cadena Costco (sólo para socios).

El recorrido se hizo en bulevares como Delta, Aeropuerto, San Pedro, López Mateos, Torres Landa, Vicente Valtierra, Morelos, Campestre, Malecón del Río e Hidalgo.

Las estaciones que formaron este recorrido fueron Pemex, Chevron, Mobil, Shell, Gulf, Valero, Oxxo Gas, BP, Total, G500 y Costco.

Ricardo Sheffield Padilla invitó en un foro virtual para AM hace unos días, que no se consuma en este tipo de establecimientos que no cuentan con un motivo real para tener estos costos.

Precios gasolineras

Torres Landa y San Pedro-Gasolinera Pemex:

* Regular $20.36

* Premium $22.67

Rodolfo Padilla y Valtierra-Gasolinera Valero:

* Regular $21.55

* Premium $24.29

Malecón del Río y Mérida-Gasolinera Shell:

* Regular $21.69

* Premium $25.59

Vicente Valtierra y Delta-Gasolinera Mobil:

* Regular $21.99

* Premium $24.99

Torres Landa y Santa Croce-Gasolinera Gulf:

* Regular $20.90

* Premium $23.72

Delta y Sigma-Gasolinera Chevron:

* Regular $22.49

* Premium $24.99

Hidalgo y Alonso de Torres-Gasolinera BP:

* Regular $22.19

* Premium $24.69

Malecón y Simón Álvarez-Gasolinera Mobil:

* Regular $22.29

* Premium $25.09

Malecón y Amado Nervo-Gasolinera Pemex:

* Regular $20.76

* Premium $23.78

Malecón y Calzada-Gasolinera Gulf:

* Regular $21.49

* Premium $23.45

Costco Centro Max:

* Regular $20.39

* Premium $22.89

Bulevar Aeropuerto y Calle Juárez-Gasolinera G500:

* Regular $21.29

* Premium $23.89

