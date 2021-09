León, Guanajuato.- Compiten expendedores de hidrocarburos y bajan el precio de la gasolina Magna a menos de $19.

Donde más competencia hay es en las gasolineras que están en el bulevar Torres Landa, desde el entronque del Distribuidor Vial “Juan Pablo II”, hasta la salida a San Francisco del Rincón.

El expendio de Mobil que se localiza a la altura de Las Amalias, salida a San Francisco del Rincón, se oferta la magna a $18.99 el litro; en tanto que la de marca Pemex de Torres Landa y San Pedro está a $18.99; en Costco, sólo para socios, a $18.99.

Se aplica la ley de oferta y demanda; si no bajas los precios no vendes. Cada quien fija sus precios de acuerdo a sus costos de operación, pero es un hecho que se están sacrificando ganancias y el que gana es el consumidor”, dijo Ernesto Morales Hernández, gerente de uno de los expendios.

Precio de la gasolina: Desconfían de gasolineras sancionadas por Profeco

Sin embargo hay gasolineras que no dan mucha confianza a los expendedores, por haber sido sancionadas por la Profeco al no dar litros completos y los consumidores las castigan con no cargar ahí.

“Si es bueno que bajen los precios, pero hay que cuidar que te den litros completos; hay marcas que sin dan confianza, por que se ha demostrado que dan los litros completos, como es la Mobil, la Shell, o en Costco, pero hay otras en las que hay dudas”, señala Ismael Soto, taxista.

La Organización Nacional de Expendedores de combustibles (Onexpo) informó que el precio promedio de la gasolina regular es de $20.09; en tanto que la Premium es de 22.31 pesos y el diésel, $21.69.

En un recorrido por diversas gasolineras de León, se pudo comprobar que el precio mínimo en la Magna era de $18.87 y el máximo de 20.39 pesos; la Premium el mínimo era de 21.80 pesos y el máximo de $23.19.

Precio de la gasolina en León este sábado 25 de septiembre

Gasolinera Magna Premium Diésel Pemex $18.87 $21.82 - Mobil $18.99 $21.58 $20.59 Costco $18.99 $21.80 - Chevron $19.49 $23.69 $21.99 Oxxo gas $19.55 $23.19 $21.79 Gaxsa $19.80 $22.99 $21.29 BP $20.39 $23.25 $21.89 Shell $20.29 $22.99 $21.29

AM

