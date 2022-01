León, Guanajuato.- El kilo de tortilla aumentaría de 20 a 22 pesos en Guanajuato debido al aumento de los precios de insumos, informaron industriales de la masa y la tortilla.

Algunos industriales señalan que están en bancarrota, pues aún cuando no hay un precio oficial de la tortilla, la realidad es que Profeco los acosa con multas y sellos de “suspensión” cuando encuentra supuestas irregularidades por incremento.

En la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en Guanajuato, se informó que en marzo del 2020 el precio de la tonelada de maíz estaba en 4 mil 800 pesos la tonelada, actualmente es de 7 mil 900.

La harina para tortilla también se disparó, de 12 mil 500 la tonelada en el 2020, actualmente está a 13 mil 900 la Maseca Premium sin conservador; a 13 mil 400 la clásica y la de “Otoño” a 14 mil 900 y ya les anunciaron que a partir del 1 de febrero subirán 800 pesos por tonelada.

“Estamos en bancarrota muchos establecimientos; se han disparado mucho los precios de los insumos, no sólo de la masa y la harina, sino también han aumentado el precio de la electricidad, sueldos de empleados, diésel, etc., y todo eso impacta en el precio al consumidor, pero no es para que llegue a 24 pesos, pero si un aumento de unos dos pesos”, señaló el industrial Rafael Nava.

Por su parte Profeco informa que no se justifica un incremento al precio de la tortilla y que de acuerdo a las verificaciones que hacen, el precio más bajo se da en los supermercados y grandes tiendas de conveniencia, donde el kilo de tortilla se oferta a $12.50, y el precio más alto está en $20.00, por lo que el promedio es de $17.99.

Industriales de la masa y la tortilla señalaron que no pueden competir con las grandes cadenas de autoservicio, porque la tortilla la consideran sólo como un producto gancho, y los están condenando a desaparecer.

“Nos está pasando como con las pequeñas tiendas de abarrotes que han ido desapareciendo con los Oxxos; las tortillerías de la esquina también están desapareciendo poco a poco, pues es insostenible el precio de 20 pesos y el acoso de Profeco”, señala Luis Manuel Díaz, industrial.

También tienen una competencia desleal con los tortilleros que no están dados de alta ante el SAT y elaboran tortilla que expenden hasta en farmacias.

