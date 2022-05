León, Guanajuato.- Empresarios reunidos en León manifestaron ayer su preocupación por la situación económica en México.

Consideraron que los obstáculos del Gobierno Federal a la inversión, el aumento de los programas de asistencia y medidas contra la inflación que consideran artificiales, son un riesgo para la estabilidad del País.

Convocados por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (Ipade), 190 empresarios se reunieron ayer en un Encuentro Regional.

Hugo Villalobos González señaló que las condiciones económicas no han sido favorables en el País por la falta de certidumbre, de confianza de los empresarios.

“Faltan inversiones extranjeras porque en los desaciertos federales han encontrado obstáculos y falta de confianza; no creo en las medidas antiinflacionarias, ni en el control de precios, creo que los precios se controlarán en la medida que se reactive la oferta”, señaló.

El empresario Fernando Cuadra Muñoz advirtió que el aumento de las tasas de interés decretado ayer por el Banco de México podría provocar que muchas empresas cerraran.

“Con el aumento en la tasa de interés, el gobierno lejos de sacar al País de un atolladero, lo está metiendo a uno peor, con las tasas de interés haces que los créditos sean impagables”, señaló.

Banxico incrementó ayer su tasa de referencia en 50 puntos base, a 7%, en medio de las persistentes presiones inflacionarias.

Sobre otra de las estrategias contra la inflación, el plan de vigilancia de precios anunciado la semana pasada, el empresario Alejandro Arena Barroso manifestó que regular precios no soluciona el problema..

“La medida, como la inflación, es mala, es quitar poder adquisitivo a los más necesitados; la clase alta es la menos perjudicada con estos controles que impone el gobierno”, añadió.

El empresario Gustavo Guraieb Ranth cuestionó las estrategias de apoyo que practica el Gobierno federal.

“Así como los programas de asistencialismo social han demostrado ser poco eficaces, de igual manera lo han sido los programas de apoyo a las empresas”.

El Ipade llegó a León en 2005 y de acuerdo con el Director General de la Escuela de Negocios, 577 empresarios han egresado de la institución en Guanajuato, de los cuales 317 son de León.

Empresarios deben ser contrapeso de Gobierno

Se requiere unidad empresarial para hacer contrapeso al gobierno y dejar de ser oposición, a fin de combatir la inseguridad que ha dañado a todo el país.

Así lo manifestó el profesor del área de Entorno Político y Social, Juan José Alonso Llera, luego de su exposición “Cambiando al Mundo desde la sociedad Civil”, ayer durante la reunión que el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas celebró en León.

Al final de su ponencia, tras la pregunta de una empresaria sobre el tema, dijo que la principal debilidad que ve en Guanajuato es la inseguridad.

La entidad se ha consolidado como paso del crimen organizado, y el gobierno tiene que trabajar mucho en este aspecto, con un Fiscal que lleva ya bastantes años”, señaló el investigador.

Dijo que mientras los empresarios no se unan para combatir la delincuencia, seguirán las extorsiones y la inseguridad.

Citó como ejemplo Michoacán, un estado con gran potencial económico que es rehén de la delincuencia, que cobra extorsiones a los productos que ahí se producen, como aguacate y limón.

Señaló al respecto como la ventaja que supone para Michoacán contar con el puerto Lázaro Cárdenas se ve afectada por el bloqueo de vías por grupos criminales que dicen ser maestros.

“El bloqueo de vías del tren genera daños de hasta de 800 millones de dólares diarios; a través de este puerto se tiene comunicación con Canadá y con todo el centro de los Estados Unidos”, acotó.

No debemos permitir que se formalicen las extorsiones y que los empresarios carguen el cobro de la delincuencia en el precio de los productos. Hagamos dinero de manera correcta, no a través de la corrupción”, señaló.

Empresarios presentes señalaron que son preocupantes las mafias políticas, la inseguridad y el cobro de derecho de piso, por lo Alonso Llere que los exhortó a dejar de ser adversarios y oposición, para ser realmente un contrapeso de las decisiones que toma el Gobierno federal.

“A los empresarios les falta tener un contrapeso real al gobierno, no ser oposición, eso hay que dejárselo a los partidos políticos; no hay que utilizar a los organismos empresariales para ser oposición, pues no se puede tener gobiernos exitosos con empresas fallidas”.

Un papel social

Alonso Llera hizo un llamado a los empresarios a unirse y apoyar causas sociales, pues México ocupa el tercer lugar mundial en el número de de niños huérfanos. La pandemia ha dejado a más de 244 mil sin padres, además de haber causado la muerte de 4 mil 500 profesionales de la medicina.

El investigador urgió también a fomentar el deporte, pues se ha comprobado que los equipos profesionales generan no sólo una gran derrama económica, sino una disminución de los índices delincuenciales.

Hay que fomentar la oferta educativa y deportiva, y eliminar las prácticas de las extorsiones”, agregó.

Lamentó que el Gobierno Federal haya incrementado los niveles de pobreza.

“Muchos ven con éxito los programas del bienestar, por el número de personas que se meten a los programas, sin embargo esto es preocupante; hay que medir los éxitos de los programas sociales con el número de personas que ya no tienen asistencia social”, añadió.

AM