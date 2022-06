Proponen mejoras a Ruta León

León, Guanajuato.- Más seguridad y una mayor integración de los asistentes, son solo algunas de las propuestas que hacen integrantes del colectivo León en Bicicleta al programa de la Ruta León.

Las veces que he pasado por las zonas que se cierran he visto que la gente no participa como antes, he notado que los que usamos las bicicletas son menos”, mencionó Omar Ramírez, representante de la asociación.