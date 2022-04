Protegen a agentes y a civiles

León, Guanajuato.- En mesa de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso se analizó la iniciativa del PAN para que las direcciones o secretarías de Seguridad Pública de los municipios rindan informes trimestrales de su actividad de seguridad pública, ante los Ayuntamientos y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con el fin de evaluarlos.

Jorge Luis Hernández, asesor de la fracción del PAN, consideró que no es conveniente que en esos informes se incluyan datos personales, porque está prohibido por ley difundirlos.

El Ayuntamiento de León se pronunció por no incluir el número ni frecuencia de patrullajes, porque los podría ver la delincuencia y esto también es un riesgo. Hernández Rivera coincidió pues el contenido de los informes será público de oficio en su totalidad.

Por lo que el diputado Bricio Balderas Alvarez consideró que es mejor eliminar esa información, así como la edad de los infractores y la condición económica de los mismos, pues sería discriminatoria, y solo incluir en el informe la que sea útil para fines estadísticos.

Señaló que el objetivo de estos informes es conocer el cumplimiento de los planes y proyectos en esta materia, “aunque hoy se rinden informes, estos no tienen una temporalidad, no tienen una periodicidad y por consiguiente no se puede evaluar ni medir lo que están realizando día con día, y estos al ser trimestrales lo que se pretende es que tengan un antecedente con el informe trimestral anterior”.

El legislador Martín López Camacho refirió que es necesario que los municipios cuenten con datos actualizados, que les permita identificar los factores de riesgo que facilitan los fenómenos de violencia y de incidencia delictiva.

Tenemos que incentivar a que el Ayuntamiento se convierta en protagonista de políticas públicas y estrategias en materia de seguridad pública, para ello requiere necesariamente de información, no solamente en el tema preventivo, también para fortalecer las estrategias de seguridad”, expresó.

Finalmente, López Camacho instruyó la elaboración del dictamen en sentido positivo.

