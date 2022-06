León, Guanajuato.- El Sistema de Administración Tributaria (SAT) rechazó los argumentos que presentó el Municipio de León para aclarar las irregularidades detectadas en 2018 en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León por 35 millones 256 mil pesos.

El primero de marzo de este año, el SAT notificó al Municipio que nueve proveedores de la Academia no cumplieron con el servicio prestado, y entre las irregularidades destaca que en los cursos no se acreditaron constancias, conocimientos técnicos, experiencia de instructores y no se reconoce el personal que imparte la capacitación.

El SAT también desestimó la defensa que hizo el municipio a través de un despacho privado para evitar el pago de 16 millones de pesos por evasión de impuestos, que detectó el organismo federal en la Academia.

Nuestra tarea es seguir los mecanismos legales para solventar estas observaciones de años atrás, pero haremos lo que esté en nuestras manos y depende de una autoridad que de su resolución”, explicó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, en entrevista.

La notificación del SAT al municipio se realizó el miércoles 1 de junio, al despacho contable RSM México Bogarín, que fue contratado por la administración municipal para el litigio por un monto de 304 mil 400 pesos.

El trato fue directamente con la Academia, cambiamos a muchas de las personas, de entrada tenemos un titular nuevo”, señaló Alejandra Gutiérrez.

La simulación y clasificación errónea ocurrieron en la gestión de la directora de la academia, Leilani Tortolero García, durante la administración del alcalde Héctor López Santillana.

Irregularidades de la pasada administración

Las observaciones se encuentran en la revisión del ejercicio fiscal 2018, bajo el número de expediente 7S.-2-2021-0109 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En este expediente el SAT no le reconoce a la Academia los ingresos declarados dentro de la Ley del ISR bajo el “Régimen de personas Morales de Personas con Fines No Lucrativos”, pues señala que esta institución debe considerarse con ingresos acumulables pero con el “Régimen de Personas Morales”.

Nosotros vamos a seguir agotando los mecanismos, el despacho es el experto en la materia y próximamente vamos a tener una reunión para que se nos ponga al tanto de las últimas noticias”, explicó la Alcaldesa.

