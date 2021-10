Lamentan que ‘corten alas’ a organizaciones sociales

León, Guanajuato.- El director general del CRIT (Centro de Rehabilitación Integral Teletón) de Guanajuato, Juan Francisco Rocha Ruenes, y también el de la iniciativa Kybernus del Grupo Salinas, Jorge Carlos Díaz Cuervo, descalificaron la reforma fiscal que limita los donativos de personas físicas a organizaciones de la sociedad civil.

Mencionó que si todas las organizaciones que apoyan diferentes causas sociales pararan “provocaría el caos en un día, nuestro trabajo vale miles de millones”.

Si hay evasión fiscal, agregó, pues que se combata directamente, pero no por eso se desincentive la voluntad de muchas personas que están dispuestas a ayudar.

No va a haber miscelánea fiscal que nos aplaque”, concluyó en su intervención.

También en rechazo a esta reforma se pronunció abiertamente Jorge Carlos Díaz Cuervo, ex funcionario federal de la Sedatu y la Secretaría de Relaciones Exteriores en el anterior sexenio, y que ahora dirige Kybernus, que es una iniciativa del Grupo Salinas lanzada en 2011 para identificar e impulsar a jóvenes con liderazgo social.

La reciente reforma fiscal no es un episodio aislado, es uno más que limita el actuar de la sociedad civil organizada. Lo que nos preocupa es la narrativa de que la acción social es monopolio del Gobierno y la sociedad y empresas no se metan. Y que las OSC sirven para deteriorar el erario, que son instrumentos de evasión”, dijo.

Habló que en el mundo y en México hay dos visiones: una democrática y liberal que cree en la innovación y en la razón; y otra populista que recurre al autoritarismo. Y precisamente el programa Kybernus busca “crear anticuerpos” contra lo segundo.

El también ex Presidente del Partido Socialdemócrata (que perdió registro) propuso que el evento realizado en Centro Fox con la participación de varias organizaciones sociales, pueda ser el inicio de un movimiento nacional que articule los esfuerzos.

Esa sería la mejor respuesta a esta narrativa que no tiene sentido”, apuntó.

En entrevista para AM el Director del CRIT en Irapuato explicó que los donantes a esta institución que son personas físicas que requieren de los recibos deducibles de impuestos no son más del 5% de sus ingresos, y en el corto plazo seguirán apoyando, pero igual es un error que a muchas otras OSC sí les va a afectar.

Actualmente el CRIT Irapuato atiende a 525 familias y se están incorporando a más de la lista de espera, proyectando cerrar este año con 600 beneficiarios, informó.

En el caso de los donantes que tenemos lo puedo decir porque los conozco, no les importa el tema de deducir impuestos, no les interesa, lo hacen de corazón, la donación yo sé que la vamos a conservar, pero en un mediano plazo no sabemos las circunstancias económicas que tengan las personas físicas y morales”, apuntó.