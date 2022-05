Regidora del PRI demanda a SAPAL no tener consideraciones con el Club León

León, Guanajuato.- La regidora del PRI en el ayuntamiento de León, Araceli Escobar señaló que SAPAL no debe tener consideraciones con el Club León por la deuda pendiente que tiene el estadio Nou Camp.

Pues no les hace fuerza el agua al Club León , ya que la feria se las da del pozo que se encuentra dentro de las instalaciones, habría que preguntar al patronato a cambio de que les están dando agua, ya que ellos no pueden vender ese servicio”, dijo.

Insistió en que los aficionados les han dejado suficiente ganancias a los Martínez, quienes son dueños del club y ahora el estadio, pues las entradas a los partidos deja mucho para que no estén al día en pago de este servicio vital para la ciudadanía.

Creo que la afiliación debe de exigir que paguen, sus entradas no son tan baratas para no hacerse responsables de sus obligaciones, y no hay justificación de que han estado en problemas legales, cuando tomaron el Club León lo tomaron con sus obligaciones ante el municipio. Es responsabilidad social”, señaló para AM.