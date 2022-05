León, Guanajuato - Una pequeña de un año con 10 meses, regresó a casa de su primer día de guardería con varios golpes en el cuerpo y los papás al revisar los videos ven a la cuidadora que pone su pierna sobre la niña para mantenerla acostada boca abajo.

Después de que los papás fueron por la niña en la tarde de este martes, los padres observaron al menos cinco moretones en distintas partes del cuerpo de la pequeña. El hecho ocurrió en la guardería Olssom Daycare ubicada en la colonia Punto Verde.

Explicó que María había estado en la guardería cerca de cuatro horas debido a que era su día de adaptación, pero a la hora de la salida el papá se percató de que su mejilla tenía un color inusual.

Sin embargo, Brenda, la cuidadora de María, le explicó que el tono en la mejilla de la bebé era por tanto llorar y que por su color claro de piel se le notaba más.

Cuando mi esposo llegó vimos que no era de llorar, sí tenía un golpe y en la espalda había moretones. Fuimos a la guardería, y la maestra Brenda que estaba a cargo de la niña, se puso nerviosa y hasta dijo que era la dueña cuando no es así. Nos fuimos, pero no queríamos que esto quedara así, terminamos regresando”, agregó.