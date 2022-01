Regresan niños a escuelas y papás temerosos por posibles contagios de COVID

León, Guanajuato- Miles de niños hoy regresaron a las escuelas y los papás mostraron preocupación por posibles contagios de COVID en León.

Mateo llevó escondido en su mochila un coche de control remoto, se lo trajeron los Reyes Magos y lo mostrará a sus compañeros de salón en su primer día de regreso a clases.

Le dije que no se lo trajera, pero ya era tarde, también que no se quite el cubrebocas”, insistió Martha, la mamá de pequeño quien le compró una torta de 10 pesos afuera de la escuela Eufrasia Pantoja como lonche.