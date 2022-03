León, Guanajuato.- A dos semanas del regreso a clases presenciales en Guanajuato, aún no se sabe cuántos de los 100 mil alumnos desertores del formato a distancia volvieron a clases presenciales, pero todavía se pueden reintegrar, señaló el secretario de Educación Jorge Enrique Hernández Meza.

El 7 de marzo inició el regreso presencial a las clases en Guanajuato, desde antes de eso se había expuesto que casi 70 mil estudiantes tenían poco o nulo contacto con sus docentes pero podían regresar a las clases presenciales.

Al iniciar el regreso presencial, “decíamos que pudieran llegar a convertirse en 100 mil”, mencionó Hernández Meza, pues se detectaron otros 30 mil con poca interacción con sus escuelas.

Luego de dos semanas del regreso a las clases presenciales, aún no se sabe cuántos de estos 100 mil alumnos han regresado a los salones de clase. “Estamos en ese proceso con mediciones permanentes”, dijo el secretario.

Al preguntarle cuándo podía saberse la cantidad de alumnos que regresaron a las clases con la actividad presencial dijo que, “no es predecible porque no hay un histórico de este dato”.

Pero aseguró que “Guanajuato estará midiendo los aprendizajes, midiendo el contexto socioemocional y la participación presencial en aras de hacer lo que nos toca como sistema educativo”.

“Vamos a seguir haciendo el llamado, ¿que está siendo la Secretaría? ser muy flexible llévenlos a la escuela, buscaremos los esquemas flexibles para recuperarlos”, expresó también.

“Es un llamado a la comunidad a no normalizar que ninguna persona esté fuera. Que no se nos haga normal ver a una persona que no está asistiendo a clases”, acotó.

Regreso a clases presenciales en Guanajuato en cifras

70 mil alumnos dejaron los estudios antes del 7 de marzo

30 mil alumnos más fueron considerados desertores en le regreso presencial total.

