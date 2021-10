León, Guanajuato.- "No me voy a sentar con ella ni hoy ni mañana", declaró Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, al ser cuestionado sobre si se reunirá como lo hicieron los otros ex candidatos a gobernar la ciudad con Alejandra Gutiérrez, Alcaldesa electa de León.

El ex panista y también ex candidato a la presidencia municipal de León por Morena argumentó que, pese a que fue invitado por Gutiérrez Campos a mantener una reunión, no aceptará dicha invitación debido a que está litigando en contra de la panista por el presunto uso electoral de los Vales Grandeza a su favor durante las pasadas elecciones de junio.

No, porque estoy litigando en contra de ella y porque no se han resuelto de fondo mis objeciones y la principal es que en León, Guanajuato se compraron votos, más de 100 mil votos comprados a mil pesos con vales Grandeza, son 100 millones de pesos y eso es lo que estoy litigando”, declaró.

“Y con una falta tan grave y en consecuencia, si el valor moral de respaldo por una situación de esa índole yo no me voy a sentar con ella ni hoy ni mañana y puedo asegurar que voy a continuar litigando muchos meses más, ¿por qué? porque reitero que tengo la disposición, la convicción y los medios, además de las pruebas para llevar este caso a la Corte Interamericana", sostuvo.

Arremete Sheffield contra Zamarripa

Finalmente, enfatizó que llevará el caso hasta esta institución judicial debido a que hay una intervención directa del Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa, pues acusó que muchas pruebas debieron haberse desahogado ante las instancias locales porque el recurso invertido indebidamente era local.

"Y genera fuertes irregularidades en el proceso, vamos a dejarlo ahí porque más detalles mejor los digo en la instancia judicial correspondiente", concluyó.

MCMH

