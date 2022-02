León, Guanajuato.- Pese a que la actual guerra entre Rusia y Ucrania no tiene un impacto directo en México, sí genera incertidumbre, pues se verían afectados los precios de los combustibles, aumentaría la inflación e impactaría el tipo de cambio del peso mexicano.

En entrevista vía telefónica para periódico AM, Fernando Díaz Pérez, profesor de la Universidad de Guanajuato y director del Departamento de Gestión Pública de la División de Derecho Política y Gobierno, compartió su opinión sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.

TE PUEDE INTERESAR: Ucraniana vive infierno en León viendo su tierra siendo destruida

“Esta guerra que se ha desatado de manera directa y con el uso de arsenal explosivo es un asunto muy lamentable, porque se habla de pérdidas humanas, pérdidas materiales, y además genera incertidumbre y desconfianza en la humanidad.

“Los motivos son multicausales, como por ejemplo la falta de negociación, la lucha de poderes, intereses económicos, entre dos grupos, en este caso Rusia y Ucrania”, citó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: 'Moverse o morir': Leonesa en Ucrania sigue en su huida de la guerra

AM: ¿Cuál es la relevancia para el mundo?

“Viene una reconfiguración del mundo, probablemente se pueda iniciar una nueva guerra fría, o bien, con la posibilidad de un acercamiento entre Rusia y China, podrían iniciar conflictos entre naciones como Estados Unidos y China por el tema del comercio, pues éste se puede ver interrumpido, así como el desarrollo de innovaciones.

Podría existir además una sanción o un bloqueo de los productos chinos, recordemos que China es el taller a nivel mundial en el tema de la tecnología.

En México esto no afecta de manera directa pues no somos socios ni de Rusia ni de Ucrania, no tenemos bancos rusos trabajando en México, en todo caso existiría una incertidumbre de precios de los productos energéticos a nivel mundial por el realineamiento”, apuntó.

ÉCHALE UN VISTAZO: Congela Unión Europea bienes a Putin; envía OTAN refuerzos a aliados

AM:¿Cuál sería el peor de los escenarios?

“Que la guerra escalara en el centro de Europa, es decir que las tropas de la OTAN entren a combatir al ejército ruso y en este caso podría desatarse la tercera guerra mundial”.

AM