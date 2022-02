León, Guanajuato.- “Es como una película de terror, un infierno”, sentenció Vitalia Godylo, una ucraniana que vive en León desde hace 15 años, pero a través de su familia y amistades está al tanto de la guerra entre Rusia y Ucrania; pese al paso de los años, le duele ver sus raíces siendo destruidas.

Las imágenes que le llegan al teléfono no la dejan tranquila.

“Es algo desesperante. Alguien que no lo ha vivido en carne propia podría no creerlo. Aquí no hay bombas pero a mí me duele como si estuviera acá”.

Pero admite que, “por más mal que me sienta, no me imagino cómo se sienten quienes están allá”.

LEE TAMBIÉN: 'Moverse o morir': leonesa en Ucrania sigue en su huida de la guerra

‘Es un infierno’

Una bomba cayó al lado del departamento de una sobrina suya, quien tuvo que salir de inmediato con lo que pudieron, sin documentos y sin dinero, solo con su bebé recién nacido tratando de salir hacia Polonia.

Otro de sus familiares está atrincherado en su casa con armas que adquirió y esperando a defenderse de los soldados rusos.

“Es como una película de terror. La gente muere, es horrible, un infierno, tengo videos de mi bella ciudad de Kiev, donde nací, crecí y fui sumamente feliz y hay tanques de guerra rusos que van entre banquetas y edificios, se encuentra con un carro y le pasan encima”.

“Es algo antihumano, es algo muy muy malo”, dijo Vitalia mientras se le quebraba la voz.

LEE TAMBIÉN: Reportan explosión cerca de Embajada mexicana; envía México avión a Rumania

Hasta el pasado miércoles a mediodía se sentía calmada por lo que exponían autoridades ucranianas, pero en la noche a través de Facebook empezó a ver videos donde avisaban del inicio de los bombardeos.

“Me rehusaba a aceptar esta realidad”, confesó.

La incertidumbre que le ha generado todo esto ha sido complicado de lidiar, ella misma admite que no sabe cómo logró impartir las clases de idiomas a las que se dedica, “son tus raíces, es de lo que estás hecho, no puedes ser indiferente”.

LEE TAMBIÉN: Soldado de Ucrania se despide de familia; se reportan 40 muertos en ataque de Rusia (VIDEO)

‘Mi país ya no está’: Esperaba regresar a Ucrania con sus hijos

En 2017 pudo llevar a sus hijos a Ucrania para que conocieran sus orígenes.

“Teníamos el plan de regresar para que mis hijos estuvieran un año escolar completo y conocieran mejor la lengua y la cultura”.

Pero ese plan podría verse truncado con el conflicto entre Ucrania y Rusia.

“Mi país ya no está y por eso tanta tristeza, por eso lloro. Esa independencia que habíamos logrado en 1992, cuando ondeamos nuestra bandera, ya no está, porque se que van a ocupar Kiev, legalmente no sé qué va a pasar”.

Ella tiene comunicación con sus familiares y amigos, trata de encontrar cómo ayudarlos “pero desafortunadamente no hay mucho que hacer, el país está siendo bombardeado, no hay aviones”.

Recordó que “es algo que tiene sus raíces hace ocho años cuando fue la primera invasión de Rusia a mi país (Ucrania), en la parte este. Nunca se tomó con la seriedad debida esos hechos por la Unión Europea y la OTAN”.

Ante todo esto, Vitalia dijo a los leoneses: “siempre hay problemas, sus pros y sus contras, pero en esta tierra afortunadamente los últimos 100 años no les ha tocado vivir una guerra y es algo maravilloso, hay que valorarlo y como acto de agradecimiento, siempre tratar de ser un mejor ciudadano”.

Guarda la esperanza de que sus compatriotas sean ayudados por México, “quiero traerlos, me gustaría mucho traerlos para México, pero no está en mis manos hacerlo”.

MCMH