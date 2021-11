Van 33 empleados de SAPAL a proceso por anomalías

León, Guanajuato.- La Contraloría Municipal inició procedimientos administrativos contra 29 empleados de SAPAL y otros 4 casos fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa relacionados con irregularidades o inconsistencias por parte del organismo operador del agua.

Así lo dio a conocer la encargada del despacho de la Contraloría Municipal, Viridiana Márquez Moreno, ante el Ayuntamiento.

En entrevista posterior explicó que en 29 casos fueron iniciados procedimientos administrativos, apenas, se están llevando a cabo las audiencias iniciales para posteriormente remitirlos al Tribunal de Justicia Administrativa porque cometieron una falta considerada como grave.

La Contraloría Municipal analiza casos de empleados que concedieron ‘descuentos’ al margen de la ley. Foto: SAPAL

“Se hicieron bonificaciones de manera indebida por parte de diversos servidores públicos”. Todas las bonificaciones fueron realizadas en 2019. A pregunta expresa de si fueron bonificaciones realizadas a empresas respondió que sí.

Y además, ya cuatro casos de otros empleados del mismo SAPAL fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa porque se aplicaron sanciones de manera irregular y con algunas deficiencias. Son inspectores que aplicaron sanciones sin la debida fundamentación.

En virtud de que son hechos considerados como graves, por eso se turnaron al Tribunal para que determine las sanciones.

SAPAL: Inhabilitan a coordinador

La encargada del despacho de la Contraloría Municipal informó además al Ayuntamiento que también se inhabilitó por 6 meses para desempeñar cargos públicos a un coordinador de Protección Civil.

La razón fue que omitió realizar su entrega-recepción dentro de los 5 días hábiles siguientes al día que ocurrió su baja. Además existieron diversas observaciones consistentes en faltantes de bienes muebles.

En otro caso, la funcionaria dio a conocer a los integrantes del Cabildo que se emitieron recomendaciones a tres dependencias que no han acatado, pero todavía están en proceso. En caso de que no acaten la observación, se pasa al área de Asesorías e Investigaciones para que ellos den inicio a las posibles responsabilidades por no acatar las mismas.

LALC

