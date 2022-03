León, Guanajuato.- Entre porras, aplausos y el rugir de motocicletas voluntarios de Súmate de Corazón ovacionaron a Noé Esaú Monjaraz, quien tras tres años de incertidumbre y dolor hoy recibió su última quimioterapia.

El 10 de diciembre de 2019 Noé fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, es decir cáncer en la sangre, pero gracias a su fortaleza, a sus ganas de vivir y al trabajo de sus doctores hoy puede decir que está a unos pasos de ganar la batalla al cáncer.

Cuando me dijeron que tenía cáncer me agarré como loca llorando, en ese momento mi cabeza pensó lo peor, que se me iba a morir, porque no sabía el proceso de la enfermedad.