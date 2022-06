'Se siente bonito volver a ver'; arranca 'Cataratón' en Guanajuato

León, Guanajuato.- Tras dos años y medio de haber sufrido un accidente que le ocasionó una catarata en su ojo derecho y le hizo perder la visión, este sábado Luis Miguel Pérez, de 40 años, sintió la ilusión de recuperar por completo la vista.

Luis fue uno de los 324 derechohabientes del Seguro Social beneficiados con la Jornada de Cirugías de Catarata denominada "Cataratón", y que tuvo lugar este viernes y sábado en el Hospital General Regional No. 58 del IMSS en León.

Fui candidato a esta cirugía porque hace dos años y medio tuve un accidente que me dejó una secuela de catarata en mi ojo y por eso me mandaron a la jornada, al principio sí podía ver pero con dificultad, la situación fue empeorando hasta que perdí la visión de este ojo.

Fue muy rápida la atención desde que llegué, primero me pasaron a valoración, me hicieron la prueba de COVID y estuve en espera un ratito para que me pasaran a quirófano", platicó.

A Luis lo acompañó un familiar y compartió que durante 7 días, que es el tiempo de recuperación, debe tener ciertos cuidados como no exponerse al sol, no cargar cosas pesadas, no agacharse y de ser posible, no salir de casa en este lapso.

Me comentaron que con esta cirugía ya recuperaré la visión del ojo y la verdad se siente padre, tengo la ilusión de recuperar mi visión completa", expresó.

'La vista es fundamental'

Para Elvira Corona, de 75 años, poder ver bien es fundamental para tener calidad de vida. Por eso el sábado salió muy temprano de su hogar en Salamanca, acompañada de su hija, para aprovechar la cirugía de catarata en el hospital del IMSS en León.

Yo tenía la catarata en el ojo izquierdo, no duele tenerla, pero sí afecta con la pérdida de la visión porque no me dejaba ver bien, y la cirugía que hoy me hicieron duró como media hora.

"Vivo en Salamanca y la clínica de allá me avisaron que iban a hacer esta jornada, me hablaron a mi casa y enseguida dije que sí. Nos venimos temprano mi hija y yo, esto para mí representa mucho porque ya voy a volver a ver bien y la vista es algo fundamental, es muy difícil no poder ver y afecta la calidad de vida de uno", compartió.

A las 8:20 de la mañana, Lucio Torres, de 73 años, y su hija llegaron al Hospital General Regional No. 58 del IMSS, donde a él le retiraron la catarata que le dañó la visión de su ojo izquierdo.

Me siento bien, a gusto, ya no podía ver bien con este ojo por la catarata y no me había podido operar. Es otra vida el poder volver a ver, tengo que estar unos días reposando en mi casa, pero espero ya ver mejor", expresó.

Su hija platicó que el proceso fue muy rápido, ya que entre la cirugía y el tiempo de observación tardaron una hora.

Dicha jornada de cirugías estuvo dirigida a derechohabientes de todo el estado, pero principalmente de los municipios de León, Salamanca, Irapuato, Celaya y Guanajuato capital.

¿Qué es una catarata?

Es una opacidad del cristalino, normalmente transparente. La visión nublada que causan las cataratas dificulta realizar actividades como leer, manejar o distinguir formas y figuras.

Síntomas