León, Guanajuato.- José Ricardo López Coronado, conocido como ‘el niño cuete’, y su familia son devotos de San Judas Tadeo porque los ha salvado de situaciones de vida o muerte.

Su fe por San Judas Tadeo inició cuando su papá, José de Jesús ‘El Chutas’, le regaló a su abuela María de Jesús una imagen del santo patrono de las causas difíciles.

Mi hijo llegó hace 22 años con un San Judas y yo no creía en él, me dijo mire mamá lo que me gané en las canicas de la fiesta de San Miguel y yo le dije déjalo ahí es de yeso y al rato se rompe y ese mismo día me puse muy enferma y algo me hizo que me encomendara a él", platicó María de Jesús.