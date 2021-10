Se desborda la fe por San Judas Tadeo en León

León, Guanajuato.- Miles de personas manifiestan su fe y devoción a San Judas Tadeo en León, el Santo de las causas imposibles, muchos de ellos para agradecer que los alivió de COVID.

San Judas Tadeo es el santo de las causas imposibles. Foto: José Trinidad Méndez Valadez.

Es el caso de Patricia Hernández López, de 48 años, que durante 15 días estuvo en estado crítico a causa del COVID, y prometió a “San Juditas” que si se aliviará, cada año iría al templo a darle gracias por haberle dado otra oportunidad de vivir.

Estuve a punto de perder la vida por el COVID. Fueron dos semanas que estuve hospitalizada y pensé que ya no la libraba; me encomendé a San Judas, y sané”, relata Patricia Hernández López.

San Judas Tadeo en León: celebran misa en templo dedicado a San Juditas

En el templo de San Judas Tadeo, en la colonia Andrade, luego de que hace un año no se celebró la festividad, a las 7 de la mañana se abrieron las puertas para llevarle las tradicionales Mañanitas a ‘San Juditas’.

En el templo de San Judas Tadeo, en la Andrade, llegaron cientos de personas, algunas usaban los colores o la vestimenta que distingue al Santo. Foto: José Trinidad Méndez Valadez.

Aún cuando había anuncios en diversas partes del templo para no repartir alimentos, para evitar contagios, muchas personas por manda repartieron piezas de pan a los fieles católicos.

Repartimos cada año pan por manda; las personas lo pueden tomar con sus manos o con una servilleta, pero lo hacemos con todos los protocolos”, dijo Samuel López Hernández, quien también prometió ir vestido con el atuendo del santo milagroso.

Entre las historias en torno a los milagros de San Judas está la de Humberto Muñoz, quien visitó a San Judas acompañado de su familia.

“Es un Santo muy milagroso; me he encomendado a él por algunas enfermedades graves que han puesto en peligro mi vida, y he logrado recuperar la salud; es un santo muy milagroso”, señaló Humberto Muñoz.

Para esta tarde, en la que se espera una gran afluencia de personas, se les notifica que habrá misa a las 6 de la tarde y 8 de la noche.

