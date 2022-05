León, Guanajuato.- Comerciantes ambulantes, prestadores de servicio de transporte turístico y emprendedores restauranteros del primer cuadro de San Miguel de Allende, viajaron a León para evitar un bloqueo, señalaron una persecución y racismo por parte del alcalde Mauricio Trejo Pureco.

Insistieron que desde octubre del 2021, son víctimas de clausuras a establecimientos, remoción de su herramienta de trabajo y agresiones verbales para no instalarse en la plaza principal, aún cuando el Tribunal de Justicia Administrativa da razón a los afectados.

“En una reunión nos dijo que no nos veíamos bien y que para su turismo estamos muy prietas, chaparras… lo que no sabe es que nosotras somos sanmiguelenses y si a él no le gusta pues así somos”, explicó Sandra Granados, una de las ambulantes afectadas.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Cuatro de 17 ambulantes que cuentan con un carrito de venta aseguran que fueron hostigados, se les quitó su carrito y a los ambulantes restantes se les acomodó a las afueras de la plaza principal.

Señalaron que solo se dejó en la plaza a los que al parecer del alcalde son indispensables, como un puesto de hamburguesas, nieves y elotes.

“Es lo que dice que le gusta a su turismo”, insistió Sandra quien se instala en la plaza desde niña, pues su abuelos consiguieron el lugar de manera legal en todas las administraciones pasadas.

A la par denunciaron que el día que les quitaron su herramienta se la llevaron con todo y mercancía con la excusa de que necesitan licencia tipo C para manejarlos en las calles.

También en la rueda de prensa se aseguró que la falta de permisos era otra situación por la que fueron removidos, aunque autoridades no les especifican si Tránsito, Servicios Municipales, o la Administración del Centro son los que deben otorgar más permisos, a parte de los que ya tienen.

“A él nosotras le parecemos feas, prietas no le gusta cómo nos vemos en el jardín, no le gusta lo que vendemos y nos retira, así comenzó la segunda semana de su llegada que hasta nos hace el retén”, señaló Sandra.

Los cuatro comerciantes presentaron su denuncia ante el Tribunal de Justicia Alternativa y ganaron, pero ante esta situación aún no les devuelven su tranquilidad y mucho menos su espacio.

“Este espacio mis abuelos lo tienen desde hace muchos años, soy la tercera generación que está en la plaza vendiendo y nunca hubo problema, espero que al señor nunca le falte comida en su mesa, porque es lo que estamos batallando nosotros”, señaló Sandra.

Aún no van a quejarse ante Derechos Humanos porque piensan que la procuraduría está coludida con la administración de San Miguel de Allende.

Gregoria Almanza y Norma Gonzáles fueron otras de las afectadas, quienes señalaron no haber podido trabajar y poco a poco se agotan sus recursos, bajo las mismas condiciones que Sandra.

“A mí me detuvo antes de llegar al jardín, tengo todo en regla pero para el señor presidente eso no le sirve”, insistió Gregoria.

Las carretas en las que vendían sus productos fueron un subsidio que entregó Gobierno del Estado en 2017, en promedio cada ambulante pago de 15 a 18 mil pesos y otra parte la administración de San Miguel de ese entonces.

“Nos ofrecían 400 mil pesos para comprarnos nuestros carritos y los permisos pero como no aceptamos por eso nos está hostigando, ya demandamos y ganamos, haremos las cosas bien”, insistió Norma.

Otra de las trabas para poder entregar el carrito a quienes sí se les pudo retener en el corralón fue pedir una factura de propiedad, aunque señalaron de ilógica la petición pues fue un programa de gobierno como lograron obtenerlos

También restaurantes y tranvías

Por su parte el representante del Restaurante La Terraza, Juan Ponciano Hernández señaló que desde iniciada la administración de Trejo Pureco el restaurante fue intentado clausurar en 4 ocasiones.

“El presidente amedrenta a los afectados, por esto esta primera rueda de prensa la hicimos en un lugar apartado y solo somos la punta de lanza de afectados, estamos poniendo en riesgo nuestra seguridad pues es una persona sin tiento para pedir intervención con fuerza pública”, señaló Ponciano.

Insistió en que ha usado a Protección Civil, Obra Pública y Seguridad Pública para intentar en cuatro ocasiones cerrar el restaurante por no ser afines a su gobierno.

“El riesgo se siente, en alguna ocasión supuestamente estaba clausurado el restaurante y mandó a 8 patrullas con 40 elementos para amedrentar”, dijo.

Por esas cuatro intervenciones se demandó ante el Tribunal de Justicia Administrativa y de Manera Penal, esta última aún a resolución, las otras ganadas, aunque parece poco pues el hostigamiento por la administración continua, pues no han podido trabajar.

Otros de los afectados fueron los conductores de tranvías que al ser perseguidos por tránsito ya no operan por ahora en la ciudad, pues el coste de multa va de los 3 mil a 15 mil pesos, contando corralón, traslado en grua y pago de multa por bloqueos a las vialidades.

“Esos bloqueos son generados por los propios tránsitos, nos detienen y con esa excusa nos hacen la multa”, dijo Martín Carrera de Servicios Turísticos el Mayorazgo y que fue respaldado por Gerardo Ramírez de Operadores Turísticos Allende, también afectado.

En todos los casos jueces federales del tribunales dan razón a los afectados pues se desestiman las razones por las que se les impide trabajar y los bloqueos con abuso de autoridad.

ADEMÁS EN VIDEO

Circulan exclusivos autos Ferrari o McLaren en Guanajuato