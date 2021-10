Sanper innova con compuesto

La empresa francorrinconense Sanper México continúa innovando y en esta edición ofrece en su stand de ANPIC Reconexión un compuesto de EVA 100% virgen para la fabricación de suelas, entresuelas y calzado tipo crocs o bota de lluvia.

Berenice García, jefe del área de Diseño y Desarrollo de Sanper México, comentó que con el compuesto de EVA, que fabrican en la planta, y que está enfocado al área de vaciado e inyección, se obtienen mejores resultados en la elaboración de productos.

Agregó que al ser un producto hecho en su planta no se tiene el problema de importación y eso les permite adaptarse a las necesidades de sus clientes.

“Contamos con un laboratorio donde se puede desarrollar la dureza, suavidad o color que nos requieran, no tenemos límites en los desarrollos y por ser 100% eva eso genera calidad”.

En cuanto a colorido, mencionó que siempre cuentan con los colores básicos blanco y negro, y con una catálago de alrdedor de 100 colores y si llega uno diferente por la temporada o proyecto especifico del cliente lo desarrollan.

Berenice García destacó que aunque su fuerte siempre ha sido la fabricación de EVA y bondeados también cuentan con diversos tipos de espuma y la que más les ha funcionado es la reciclada que es de alta densidad y sirve para la elaboración de plantilla suajada.

“También contamos con textiles, damos empuje al nacional; con sublimados para forro y para corte, con impresión directa de sintético, piel y microfibra para el corte del calzado, con capitonado que son los bordados para el tubo de botas y bolsas, perforados en sintético y en piel, grabados en eva para la suela de sandalia y grabados en sintético en animal print o figuras geométricas”.

En cuanto a colorido y estampado de textiles mencionó que están proponiendo las tonalidades marino sobre sintético y la textura de temporada como el camuflaje, brochazos y efecto de perforado.

“Esa combinación nos está funcionando bien por el toque diferente que se le da al producto; en Sanper estamos abiertos a cualquier tipo de desarrollo, ahora estamos incursionando en la fabricación de tapetes de yoga, piezas didácticas, lustradores, podemos innovar en cualquier tipo de producto que el cliente nos pida y si se acerca con nosotros lo podemos apoyar con su desarrollo y fabricación del mismo”.

Sanper es una empresa francorrinconense con 19 años de trayectoria, era conocida por la fabricación de bondeados pero a la fecha su diversa gama de procesos los ha ayudado a incursionar en otro tipo de mercados.

“Siempre estamos tratando de innovar, de dar un buen servicio y plus al cliente, queremos que sepan que no somos como cualquier bondeadora sino que podemos estar innovando y ofreciendo un buen servicio y entrega rápida”.

La empresa se presenta desde hace varios años en ANPIC y sus expectativas de este evento, después de la pandemia y de haberse detenido un poco en cuestión publicitaria, son lograr nuevos contactos, nuevos desarrollos y ampliar su cartera de clientes, “vemos que el el evento está repuntando y estamos seguros que eso nos va a ayudar”.



Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos