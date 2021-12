León, Guanajuato.- En los últimos diez meses, Sapal -Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León- asignó de manera directa 273 obras y proyectos por un monto de 389 millones de pesos.

Entre las empresas beneficiadas por lo menos hay una “fantasma” que recibió dos contratos que suman poco más de 22 millones.

Grupo Urbanizador Electromecánico Marvico, S.A. de C.V., no aparece en el domicilio registrado en los contratos y en su página web.

Sapal proporcionó la misma dirección en la que no aparece la empresa.

Según Sapal, la empresa proporcionó en su registro para el padrón de proveedores del Municipio, el siguiente domicilio: Mar Chileno 258-A en la colonia Parques de la Pradera.

AM acudió tres veces a esta dirección pero no encontró a nadie, la primera vez el 16 de noviembre, la segunda el 23 de noviembre y la tercera este jueves a mediodía, pero nadie abrió la puerta.

Se trata de una vivienda de dos pisos, la fachada está pintada de color beige, con un portón café obscuro; no hay ningún rótulo visible con el nombre de la empresa.

También se consultó a los vecinos de casas cercanas sobre la posible existencia de Marvico en esa zona. Algunos dijeron no conocer a una empresa con ese nombre y otros respondieron que hace algunos meses observaron movimiento de personas pero no sabían con precisión si se trataba de una empresa.

Uno de los contratos que asignó Sapal directamente a la empresa “fantasma” supera los 18 millones de pesos.

Sapal: Obras directas

La asignación de obras en forma directa es una práctica común en Sapal. Burla los montos autorizados por la Ley de Obra Pública del Estado.

En el periodo de enero a octubre del presente año hay varios ejemplos entre los 273 contratos directos que otorgó como al Grupo Urbanizador Electromecánico Marvico S.A de C.V.

Otra práctica de Sapal es invalidar un concurso y después otorgar el contrato a una de las empresas que participaron, sin modificar la oferta. Como prueba de ello hay al menos siete contratos, los más altos por monto.

En estos casos se lanzaron las licitaciones y se anularon los concursos por diversas razones técnicas o económicas, pero las obras se terminaron asignando de manera directa a alguna de las mismas empresas que habían participado en los concursos y que no cumplían con los requisitos de la convocatoria inicial.

Estos siete contratos superan el monto de 5 millones 13 mil 333 pesos que la ley establece para otorgar contratos directos, una de estas obras incluso es por 25 millones 974 mil pesos.

Marvico, fantasma caro

En total esta empresa en los primeros 10 meses del año recibió dos contratos de manera directa, por un monto total de 22 millones 305 mil pesos.

El primer contrato con número Sapal 780-175/2021-CO, fue para el “Equipamiento electromecánico en el rebombeo Maravillas para el sistema de abastecimiento del tanque Selva II, Obra Civil, cárcamo de bombeo (Cárcamo seco de concreto armado de 4.15 m por 11m)”.

La convocatoria se publicó el 1 de julio de 2021 y la visita en el lugar de la obra, en bulevar Unidad Cristina, colonia Los Murales, se realizó el 8 de julio, estaba programada a las 11 y según consta en el acta y duró apenas 15 minutos.

En la visita al lugar participaron seis empresas, cinco de manera virtual y una de forma física, Grupo Urbanizador Electromecánico Marvico no participó.

El 16 de julio tres empresas presentaron sus propuestas para obtener el contrato, Grupo Urbanizador Electromecánico Marvico propuso cobrar por este contrato 18 millones 313 mil 331.18 pesos, General Instaladora S.A de C.V. propuso 20 millones 404 mil 373.53 pesos, mientras que la tercera propuesta fue de Subori S.A de C.V. por 20 millones 595 mil 240.19 pesos.

El fallo se dio a conocer el pasado 10 de agosto de este año, pero ninguno de los tres concursantes fue calificado idóneo para recibir el contrato.

Se declara desierto el procedimiento de Licitación Pública (...) en razón de que no se presentaron propuestas calificadas como convenientes conforme a las bases de licitación”, señala el acta de fallo.

En el caso de la empresa Marvico, en el acta se señala que presentó un porcentaje de sobrecosto del 19.41% sin incluir los cargos adicionales.

Tras asignar el concurso desierto Sapal decidió asignar el contrato de manera directa y según un documento que la misma dependencia entregó lo hizo amparándose en el artículo 42, fracción VII de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el estado y los Municipios de Guanajuato.

Al revisar la ley, AM corroboró que el artículo 42 de dicha ley no tiene siete fracciones sino sólo dos que hablan respecto a las excepciones por las que las dependencias pueden entregar un contrato a un proveedor que no esté inscrito en el padrón de contratistas.

Finalmente Marvico recibió este contrato por un monto total de 18 millones 884 mil 299 pesos, monto mayor al que había ofrecido en la licitación.

El segundo contrato que le fue asignado a Marvico fue por 3 millones 420 mil pesos y fue para la Interconexión, obra civil y equipamiento electromecánico del “Pozo Ciudad 67”.

Se asignó a través de un proceso de licitación simplificada a través del cual la misma dependencia invitó a cinco proveedores, cuatro presentaron una propuesta entre ellos Marvico.

Deciden entre 3

AM preguntó al director del Sapal, Enrique de Haro quien decide qué empresas participan en la asignación de obras y cuáles son los criterios para seleccionarlas.

“Normalmente los criterios son esos, que tengan el capital contable, que tengan el expertise, que estén vigentes en el padrón único de contratistas de estas empresas, cómo se han venido desarrollando los anteriores trabajos, qué han hecho, ese es un criterio que lo pusimos nosotros no lo establece propiamente la ley”.

“Eso lo hacemos nosotros a manera de transparentar el tema, ¿quién decide eso?, hay un equipo de trabajo que en este caso está el subdirector técnico es Roberto Guerrero, su servidor y el ingeniero Alfredo Mayorga por parte de planeación”.

Representantes de constructoras reconocieron que desconocen a detalle los parámetros que usa Sapal para evaluar la factibilidad de cada constructora para elegirlas para las obras asignadas o invitarlas mediante licitaciones restringidas.

Hay evaluaciones, no sé cómo evalúan, todas las dependencias evalúan conforme a tu trabajo. La evaluación que hace Sapal o que hace cualquier dependencia específicamente no sé decirte cómo la realizan, en qué basan los puntos de evaluación”, expuso un representante de una de las constructoras que han buscado obras de Sapal.

El mismo representante mencionó que Sapal no da a conocer las valoraciones que obtiene cada empresa concursante al buscar obtener alguna obra, por lo que admiten que no hay claridad en esta metodología.

