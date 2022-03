León, Guanajuato.- Luego de la designación de José Antonio Morfín Villalpando como presidente del consejo de Sapal, representantes de familiares de los trabajadores fallecidos en la planta de tratamiento municipal de aguas residuales, dudan de una mejora en el organismo.

El consejo no obedece a lo estipulado en los convenios de reparación de daño, no se tomó en cuenta a familias y solo los regidores del propio sistema participaron, no dejaremos de señalar una decisión que desconocemos”, dijo el activista Gustavo Lozano, acompañante de los familiares de las víctimas.