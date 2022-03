León, Guanajuato.- "Fue un homenaje, pero disculpa yo no vi ninguna”, dijo Víctor Briseño, papá de Víctor Ricardo Briseño, uno de los trabajadores fallecidos en la planta de tratamiento de SAPAL, tras el homenaje que el miércoles hicieron autoridades municipales a las víctimas.

Aseguró que no tuvieron la sensibilidad para disculparse.

Se presentó todavía Enrique de Haro, no sé para qué, si no iba a dar una disculpa, jamás tomó cartas en este año y medio. No pudo tomar una decisión y aún queda como director del SAPAL y la disculpa pública como esperábamos nunca llegó”, reclamó Víctor Briseño en rueda de prensa.