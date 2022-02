Sapal dará compensación extra a familiares de trabajadores fallecidos en planta

León, Guanajuato.- Sapal dará una compensación adicional a las prestaciones que tienen por reparación del daño, a los familiares de los cinco trabajadores del módulo de desbaste de la planta de tratamiento de aguas residuales muertos el 13 de noviembre de 2020. El monto no se dará a conocer, por petición de los propios familiares.

A cambio, ellos retirarán todas las denuncias penales y demandas civiles en contra de la paramunicipal.

Ese fue el acuerdo que alcanzaron el organismo y los deudos, el jueves 27 de enero, en el Centro de Justicia Alternativa. En estos momentos está en curso el proceso administrativo de elaborar los acuerdos individuales con cada uno de los familiares.

Ahora sólo falta que se desistan de las denuncias y demandas para que Sapal pueda pagar y el mismo día ambas partes firmarán el acuerdo ante el Poder Judicial del Estado. Se espera que la semana próxima se pueda hacer este pago y la firma del acuerdo.

Así lo dio a conocer Jorge Ramírez Hernández, presidente del Consejo Directivo de Sapal, en entrevista, en la que explicó todas las prestaciones que les habían dado a los familiares enseguida de la muerte de los trabajadores de Sapal. Agregó que en dicho acuerdo participó la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez.

Primero, su pensión vitalicia del IMSS: estaban asegurados. En segundo lugar, tenían un seguro de vida de 48 meses, es decir cuatro años de salario, que se les dio en una sola exhibición. Además tenían un seguro que les cubrió 60 mil pesos de la cuenta bancaria que tenían, que se dieron también en una sola ocasión.

La cuarta prestación fue tres meses de compensación adicional para que de inmediato las familias pudieran tener flujo, mientras hacían las gestiones ante el Seguro Social y demás dependencias.

Además se les dio asistencia tanatológica y los gastos funerarios fueron cubiertos por Sapal.

No hay manera de compensar una vida . Entonces ellos no estaban contentos con lo que estaba sucediendo y ellos implementaron ciertos recursos legales, estos recursos legales se fueron contestando. Tenían algunas demandas penales y civiles.

“Pero nosotros no podemos hacer más de lo que la ley nos permite. Realmente nunca se avanzó en ese proceso porque no hay hasta ahora elementos que a la autoridad le diera, por lo menos hasta ahorita, una responsabilidad”.

Recordó que fue entonces cuando la Presidenta Municipal intervino, en noviembre del año pasado, instruyendo al Consejo Directivo de Sapal que fueran a Justicia Alternativa para buscar una solución con los deudos de los trabajadores muertos.

Realmente no hay responsabilidad de Sapal, es un accident e, es algo tristísimo, pero fue un accidente”, dijo Jorge Ramírez.

Un reportero le recordó que la Procuraduría de los Derechos Humanos determinó que el organismo operador del agua sí tuvo responsabilidad, porque violaron los derechos laborales de los trabajadores por no prestarles la capacitación y el equipo para hacer su labor.

El funcionario respondió que ellos atendieron la recomendación de Derechos Humanos, sin embargo la Secretaría del Trabajo Federal hizo los peritajes necesarios y permitió seguir operando porque las condiciones de trabajo eran las adecuadas.

Nosotros hemos estado siempre ahí, yo personalmente al día siguiente del accidente le hablé a los familiares, les di mi celular, les dije que me hablaran. Cada vez que íbamos a un juzgado yo me acercaba con las familias y les decía que yo era uno de sus mejores aliados, pero yo tenía la limitante de la parte legal. No es dinero de los consejeros de Sapal, es dinero público”, afirmó el funcionario.