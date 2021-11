Sapal incumplió con trabajadores fallecidos en planta: Derechos Humanos

León, Guanajuato.- A un año de la tragedia que cobró la vida de cinco trabajadores de Sapal en la planta de tratamiento de aguas residuales, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato acreditó que se violaron sus derechos laborales.

LEE TAMBIÉN: 'Cosas se salieron de control': Fulminan químicos a empleados de Sapal

La resolución de recomendación de la Prodheg con fecha el 29 de octubre concluye que ha quedado acreditada la violación de los derechos humanos laborales de los trabajadores por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal).

Está probado que la autoridad incumplió su deber de garantizar condiciones para un trabajo digno, al no acreditar el cumplimiento de las disposiciones para su ingreso (competencia), no brindar capacitación, no otorgar el equipamiento personal de protección, y no acreditar el cumplimiento del “Programa Específico de Mantenimiento de las Instalaciones del Centro de Trabajo y Registro de Ejecución”, violentando con ello los derechos humanos laborales de las personas fallecidas.