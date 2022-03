León, Guanajuato.- En el caso de los cinco trabajadores fallecidos en la planta de tratamiento de aguas residuales de León, “nosotros hicimos las cosas de manera debida”, insistió el nuevo presidente del Consejo Directivo de Sapal, Antonio Morfín Villapando, tras tomar protesta.

Esta mañana el Consejo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) sesionó para renovarse y ahí se eligió a Morfín Villalpando como presidente, a Alejandro Arena como secretario y a Juan Ignacio Martín Solís como tesorero.

Tras la toma de protesta y el nombramiento de directivos del consejo, al nuevo presidente se le preguntó cómo se procederá con las familias de los cinco trabajadores fallecidos en noviembre de 2020.

“Ese es un tema muy complicado por muchas razones”, dijo primeramente Morfín Villapando, “yo pediría disculpas cuando cometí una situación indebida. la Fiscalía no ha determinado una responsabilidad.

El 13 de noviembre de 2020 cinco trabajadores murieron asfixiados en la planta de tratamiento de aguas residuales de Sapal.

Tú pides una disculpa cuando estás claro que hiciste algo mal, si no ¿por qué vas a ofrecer una disculpa? Derechos Humanos llegó a una conclusión él, pero la Fiscalía no ha dicho”, dijo.

“Yo no tengo ningún inconveniente en pedir disculpas, a lo que me refiero es que no es el caso, porque voy a tergiversar una verdad cuando ni siquiera se ha dictaminado”.

Morfín Villapando rechazó que haya un mal manejo de la situación por parte del director de Sapal, Enrique de Haro Maldonado.

“Creo que el director ha estado haciendo bien su trabajo, previó todo el proceso de entrega-recepción de la planta”.

