León, Guanajuato.- El presidente del Sapal, Antonio Morfín Villalpando, urgió al Congreso del Estado a analizar y dictaminar lo antes posible la iniciativa para poder introducir los servicios de agua potable y de alcantarillado en las zonas en proceso de regularización.

En reunión con el Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de León, comentó que el Sapal está listo para participar en las mesas de trabajo sobre la iniciativa que el 7 de abril presentó la bancada del PAN en el Poder Legislativo.

“Tenemos que acelerar los procesos”, apuntó el Presidente del Organismo, aclarando que hoy la ley no les permite introducir servicios en zonas irregulares.

Esto luego de que Julián Tejada, integrante del CCCP, apuntó que dotar de agua a través de tomas comunitarias y servicio de pipas a esas zonas, no es una solución.

En entrevista para AM Toño Morfín respaldó la iniciativa para llevar agua a todos.

“Es totalmente viable, hay los recursos, y, relativamente cerca de algunas zonas irregulares, hay la infraestructura que permitiría poder dar el servicio. Esta iniciativa siendo aprobada lo primero que tendríamos que hacer es revisar las colonias que están más cerca de la infraestructura para empezar a surtiles”, apuntó.

Mencionó los casos de polígonos como San Juan de Abajo y Lomas de Medina.

El programa de abasto a través de pipas iniciado hace dos años continuará, anotó. Y si es necesario que Sapal compre más pipas para surtir agua sin costo, lo harán.

En la reunión, José Guadalupe Aguilera, presidente del Colegio de Topógrafos de Guanajuato, urgió a sumar a los profesionistas a un gran plan para avanzar en la regularización de fraccionamientos de la mano con el Imuvi y otras dependencias.

Del plan b de abastecimiento para León Toño Morfín señaló que la negociación la lleva el gobernador Diego Sinhue Rodríguez con la Conagua y el Presidente de la República, y que aún no hay noticias para anunciar un acuerdo definitivo.

Yo en lo personal no he participado en reuniones, es el Gobernador, la Comisión Estatal del Agua y la Alcaldesa, yo no tengo ninguna información.