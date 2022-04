‘Me estranguló mientras iba manejando’, Sara Roel denuncia violencia y acoso de su exnovio

León.- Mediante su cuenta de Instagram, la triatleta Sara Roel dio a conocer que fue víctima de agresión por parte de su exnovio y reveló las diferentes formas de violencia que vivió por su expareja, al punto que llegó a ser estrangulada cuando iba al volante.

En una publicación, Sara Roel señaló que el 7 de febrero de este año fue cuando su exnovio la estranguló cuando iban en el auto, pero pudo orillarse y recibió ayuda por parte de varias personas.

Sara Roel agregó que fue víctima de violencia psicológica y manipulación, pero aceptó que creyó en las promesas de su expareja.

La última ocasión hubo testigos y mi familia también se enteró, ellos me ayudaron a salir de ese círculo de violencia, que aunque no crean, una vez que estás adentro, es muy difícil de dejarlo”, añadió la deportista en su perfil de Instagram.

En su publicación, Sara Roel aseguró que buscó ser “una salvadora” y apoyó a su expareja en la búsqueda de sus sueños, objetivos y también trabajo.

Sara contó que, previamente, llegó a “un acuerdo de paz” que fue roto por su expareja al presentarse hoy en la alberca en donde entrenaba en la Ciudad de México.

Antier se apareció en una de las albercas donde entreno. Intenté no voltear a verlo, pero en cuanto lo vi, comencé a temblar. Después de nadar, me siguió hasta mi coche e intenté evitarlo. Lo cuento porque él quiere privarme de mi libertad, de entrenar tranquila en los lugares que me gusta”, detalló la deportista en sus Stories.