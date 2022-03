Se estabiliza precio del GAS LP en León

El domingo, cuando se suspendió la repartición de gas a domicilio, el litro en estaciones de carburación se vendió en 13.55 pesos, y llenar un tanque de 30 kilos costó 752 pesos, en promedio.

Debido a la no repartición los compradores tuvieron que llegar con su tanque en auto y hasta en bicicleta para comprar el recurso.

“Tuve que ir a la gasera del bulevar porque se acabó el gas y cuando marqué al camión para que llevara uno, me dijeron que no iba a llegar, ahorita fui a llenarlo y fueron más de 700 pesos de uno de 30 kilos”, explicó Alejandro Oliva, quien vive a un kilómetro de dos estaciones de servicio sobre el bulevar Hidalgo.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

“Se me hizo tarde para el trabajo y perdí tiempo por el gas porque no trabajaba, apenas cupo en mi coche pero fue un problema en lo que quité y recorrí asientos, hubo una fila de 3 pero se me fue el tiempo”, comentó Alejandro de 30 años.

Además: Obliga aumento a gasolina a convertir taxis a gas natural

En las estaciones de Gas Nieto y Noel, la venta estuvo tranquila de acuerdo con despachadores, pues desde hace tres semanas no hay servicio a domicilio los fines de semana por disposición oficial, señalaron despachadores.

“Ahorita solo estamos llenando aquí, el precio es el mismo que se muestra en la lona, para evitar confusiones”, señaló uno de los despachadores de la estación, pues los camiones con tanques listos para repartir estaban bajo llave y en resguardo.

En recorrido por cinco estaciones carburadoras, se confirmó que Gas 2 mil, GasNat, Nieto, Butano y Noel se mantuvieron abiertas, pero sin servicio a domicilio.

Solo en Gas 2 mil y Nieto se notó afluencia de tres a cuatro personas que asistieron en auto a realizar el llenado de tanque.

Personal de cada estación señaló una diferencia de entre 30 y 40 centavos en el precio por litro durante la última semana, previamente de 50 a 60 pesos en el llenado de tanque estándar de 30 kilos.

En cada estación se confirmó que hoy aunque sí estuvieron en usos algunos camiones de llenado a tanques estacionarios, no se realizó el servicio.