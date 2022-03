Se estanca control de residuos en León

León, Guanajuato.- Pese a que ya fue aprobada la reforma de los artículos 265, 266 y 267 del Reglamento de Sapal que establecen los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales de la industria, aún no hay fecha de cuándo serán cambiados.

Tampoco se informó sobre si se realizará una revisión a las 92 empresas adheridas al Programa de Regulación Ecológica (Preco), las cuales corresponden a 15 giros comerciales distintos y regulados bajo estos artículos.

Así lo informó Sapal en comunicado, donde señala que serán tres tablas de medición las que se modificarán, antes de la reforma en 2020, en 2017 apenas se contempló una tabla de registro con contaminantes sin englobar a toda la industria.

Debido a esto, las empresas que descargan agua contaminada (171) provocaron el desgaste en el módulo de desbaste por la gran cantidad de contaminantes.

Esto fue señalado por la empresa Ecosis, quien estuvo a cargo de la planta municipal de tratamiento y aguas residuales previo a que Sapal la operará.

Los principales puntos a modificar son los miligramos por litro de sedimentos, sólidos suspendidos y grasas y aceites, esta medida se utiliza en análisis de agua, lodos y filtrados de los mismos.

En la penúltima sesión de consejo que dirigió el anterior presidente, Jorge Ramírez, se informó que hay convenios de palabra y buenas voluntades con las industrias que hacen descargas contaminantes para estar por debajo de lo permitido.

Situación que el nuevo consejo no ha informado pues no es claro si planea tener control por escrito con cada una de las empresas que realizan descargas contaminantes y no sobrepasar los límites, recién aprobados para reformar.

