León, Guanajuato.- Un banda de siete delincuentes, comandados por una mujer, asaltaron a mano armada un estudio fotográfico en León, donde dejaron atados de pies y manos al dueño y a su esposa. Les quitaron las llaves de su casa a donde fueron para llevarse dos millones de pesos de una caja fuerte.

Los delincuentes, quienes golpearon a la esposa y a José Alberto “N”., propietario del estudio que se localiza en el fraccionamiento San Jerónimo en el transitado bulevar de Alonso de Torres a la altura de Juan de la Barrera, también se llevaron cámaras fotográficas.

LEE TAMBIÉN: VIDEO. Graban a mujeres robando joyería en el centro

Todo ocurrió el pasado miércoles 1 de junio a las las 8:00 de la noche cuando José Alberto iba a cerrar su estudio.

“Observé que afuera, en la banqueta, estaba una mujer de baja estatura, fornida, de unos 35 años, observando el aparador, mirando hacia adentro. Cuando llegó mi esposa para irnos a casa, la mujer entró al estudio para preguntar el precio de un paquete de fotografía”.

Tras la mujer, cuatro cómplices entraron al lugar háciendose pasar por agentes judiciales y sometieron al dueño del lugar.

LEE TAMBIÉN: Entran hombres armados a clínica y se llevan caja fuerte

Tras patearlo varias veces en el rostro, lo amarraron; a su esposa la ataron a una silla.

“Cuatro de los siete delincuentes entraron al estudio haciéndose pasar como agentes judiciales, dos más se quedaron afuera del estudio vigilando y la mujer se salió; tras golpearme me amarraron con una corbata y me tiraron al suelo, ahí me dejaron, y a mi esposa la amarraron con unos cables en una silla”, relata la víctima.

Señala que fueron aproximadamente 30 minutos los que tardaron los delincuentes en saquear el estudio.

Tras entrar los delincuentes cortaron los cables de las videocámaras y se llevaron el equipo para no dejar evidencia.

“Se llevaron todas las cámaras y todo lo que consideran de valor y a mí me amenazaron con cortarme un dedo, con un cortapuros, si no les decía donde tenía el dinero; me quitaron las llaves de mi casa y se dirigieron allá, dejándonos amarrados a mi esposa y a mí, y se llevaron nuestra camioneta, color blanco, Chevrolet”, señala José Alberto N.

‘Nos tenían estudiados’

Una vez que dejaron a la pareja amarrada y dentro del estudio, se llevaron la camioneta, y se dirigieron al domicilio, que está a unas cuadras del estudio.

“Ya nos tenían bien estudiados porque sabían todo el movimiento. Como pude me desaté la corbata y fue a pedir auxilio a los vecinos, de un taller cercano vinieron a auxiliarnos y nos dirigimos a la casa, donde los delincuentes destrozaron todo, abrieron la caja fuerte y se llevaron el dinero que era producto del ahorro de toda una vida de dar clases”, señaló José Alberto N.

Solicitaron el apoyo de los cuerpos policiacos y la camioneta la encontraron abandonada en Valle de León, cerca del lugar.

El pasado jueves acudieron a la Fiscalía del Estado para presentar la denuncia de robo.

Este viernes agentes ministeriales investigaron en la zona y solicitaron video a vecinos que lograron captar a esta banda de delincuentes.

Vecinos señalaron que algunos tenían acento colombiano.

‘De nada sirvió’ equipo de seguridad que compraron

José Alberto señala que todo es producto de la inseguridad e impunidad que se vive en León y en todo el estado, y que de poco sirve lo que se invierte en seguridad.

“Contábamos con equipo de seguridad, con cámaras, con equipo para abrir las puertas, y de nada sirvió; los delincuentes tienen bien estudiado a sus víctimas”, subrayó José Alberto que no da crédito cómo en menos de una hora se esfumaron los ahorros de toda la vida, y ahora, a los 65 años, buscará recuperarse.

Toda su vida laboral trabajó como maestro y era tal su pasión por la fotografía que decidió poner un estudio luego de que se jubiló. Le robaron todo, también la tranquilidad.

LEE TAMBIÉN: VIDEO En pleno asalto, novio abandona a su pareja y a ella le quitan el celular

MCMH