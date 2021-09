León, Guanajuato.- Una salida familiar terminó con un sabor amargo cuando un cliente de Plaza Mayor descubrió que su auto había sido asaltado, el pasado jueves 2 de septiembre. El hombre, su esposa e hijo, fueron víctimas de una ola imparable de “cristalazos” en la plaza.

AM buscó el testimonio de algunos de los comerciantes, quienes prefirieron guardar el anonimato por temor a represalias.

Locatarios de la Gran Plaza refirieron que esta situación de robos, “cristalazos” e inseguridad no es nueva, principalmente en el estacionamiento, donde en lo que va de este año se han enterado de seis casos similares al de este jueves.

“En el estacionamiento de arriba sabemos de unos cuatros casos y en el de los sótanos como otros dos, que les meten 'cristalazos' a los coches y se llevan lo que pueden”, dijo el señor Andrés, al interior del centro comercial.

Trabajan preocupados de que roben sus vehículos

Comentó que los dueños y trabajadores de locales que acuden en auto los estacionan lo más cercano a la entrada principal o en la caseta de salida para reducir el riesgo de robo.

Una locataria con más de cinco años trabajando en la Gran Plaza comentó que esta problemática tiene mucho tiempo y ha incrementado desde que las visitas decayeron en el centro comercial.

“Desde antes de que yo llegara a ser la encargada de la tienda, ya se sabía de los robos, pero casi ni hay guardias. Este va así desde que la plaza se fue en picada”, comentó.

En cuanto la responsabilidad de Gran Plaza en estos casos de robo o daño vehicular, la única respuesta fue la obtenida en el mismo boleto que cobra el acceso al establecimiento, donde se aclara que la plaza se deslinda de todo tipo de robo.

Reconocieron falta de personal

En abril de este mismo año, un miembro de la administración de Gran Plaza declaró para AM como derecho de réplica, tras una nota sobre las condiciones actuales de la plaza y mencionó sobre el personal de seguridad con el que cuentan.

“Yo recibí estas instalaciones en terapia intensiva, casi en agonía y ahorita puedo decir que apenas va entrando a terapia intermedia, vamos poco a poco con lo que contamos; ahorita solo tenemos dos guardias para todo el centro y solo una persona en limpieza, eso dice mucho de la situación”, argumentó.

En consulta con Seguridad Pública de León, se supo que de enero a la fecha del presente año han registrado dos casos de este tipo, el más reciente y otro ocurrido en julio; sin embargo, se indicó que se tiene conocimiento extraoficial sobre decenas de casos de este tipo pero no son denunciados a las autoridades por lo que quedan fuera del registro oficial.

Un “viene viene” al exterior de las instalaciones, narró que ha sido testigo de varios casos así, pero por desgracia no le queda de otra más que agachar la cabeza por miedo a ser agredido por los delincuentes.

“Ya he mirado robos aquí, pero muchas veces nos amenazan, no nos queda más que agachar la cabeza o voltearnos, no podemos hacer mucho más que avisarle a la patrulla”, lamentó.

MCMH

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos