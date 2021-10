Matan a balazos a hombre en Parques de San Juan; presumen que lo venían siguiendo

León, Guanajuato.- Un hombre de entre 30 y 35 años fue asesinado a balazos cuando caminaba por calles de la colonia Parques de San Juan, en León.

Este crimen se reportó minutos después de las 3:30 de la tarde de este lunes, sobre la calle Parque Yosemite esquina con el bulevar Siglo XXI, en la colonia Parques de San Juan.

Vecinos comentaron que observaron a un joven que caminaba por la calle Parque Yosemite cuando fue alcanzado por varios hombres que viajaban en un auto color guinda.

Uno de los tripulantes del auto sacó un arma de fuego y le disparó al menos 6 veces.

Habitantes que caminaban por la zona al momento del ataque observaron que los tripulantes del auto guinda escaparon a toda velocidad sobre el bulevar Siglo XXI.

Sospechan que lo venían siguiendo

Vecinos comentaron que no conocían a la víctima y que no vivía en la zona; primeras versiones apuntan a que lo venían siguiendo y entró a la calle para intentar huir, pero esta versión no ha sido confirmada por autoridades.

Testigos llamaron al 911 para solicitar el apoyo de paramédicos.

Minutos después, llegaron paramédicos de bomberos, quienes trataron de reanimar al hombre, pero sólo confirmaron que ya había muerto.

El lugar quedó acordonado y resguardado por oficiales de la Policía Municipal, así como de la Guardia Nacional para evitar que personas contaminarán la escena.

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron poco después para realizar los peritajes correspondientes y dar inicio con las diligencias pertinentes.

