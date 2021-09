En León hacen lo posible por bajar la inseguridad, pero no paran los asesinatos

León, Guanajuato.- El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, afirmó que no se lava las manos frente a la ola de homicidios en la ciudad.

En lo que va de septiembre, hasta la tarde de ayer, se han registrado 27 asesinatos en la ciudad.

Lamento esta situación y nos preocupa lo que está sucediendo en la ciudad y también en el estado y el país, esto lo he dicho y no me lavo las manos, pero simple y sencillamente la Secretaría de Seguridad está haciendo las detenciones necesarias y más de las necesarias.